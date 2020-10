HISTOIRES CONNEXES

Avertissement: ce qui suit contient des spoilers pour Les garçons Saison 2, épisode 7. Procédez à vos risques et périls!

Le message de l’avant-dernier épisode de la saison 2 des garçons: Ne vous attachez pas trop à personne.

Juste au moment où Lamplighter (joué par Shawn Ashmore) commençait à nous convaincre avec ses vrais remords et son sens de l’humour tordu, le supe a rencontré sa fin – de ses propres mains! Après avoir aidé Hughie à pénétrer dans la tour Vought pour sauver Starlight, qui avait été emmené captif, Lamplighter a remarqué que sa statue avait disparu.

«Je voulais le faire devant ma statue. Je voulais juste rendre mon père fier », a-t-il remarqué d’un air abattu… puis s’est immolé par le feu! L’acte a déclenché le système d’évacuation d’urgence, permettant à Starlight de s’échapper de sa cellule d’amortissement de puissance. Mais la torsion enflammée n’aurait pas dû être un choc complet pour ceux qui prêtent attention aux paroles de Lamplighter.

“Notre sentiment était, dans la salle des scénaristes, que Lamplighter est suicidaire”, a déclaré le showrunner Eric Kripke à TVLine. «Il le dit carrément à la fin de l’épisode 6. Il dit à Mallory: ‘S’il vous plaît, tuez-moi. Je veux vraiment être mis hors de ma misère. Donc, il est assez connu qu’il est suicidaire.

«Il est juste tombé si loin entre la trame de fond avec les petits-enfants de Mallory et le fait d’être réduit à un homme de main et un bourreau pour Vought», explique Kripke. «Il est tellement dégradé par rapport à qui il pensait être ou à quelqu’un dont son père serait fier. Je pense que la pression d’essayer d’être à la hauteur des attentes de son père quand il a échoué tellement était trop pour lui. C’est tragique. C’est triste.”

Les actions de Lamplighter étaient également «vraiment symboliques», vu comment il a choisi d’utiliser ses propres super capacités sur lui-même. «Ce pouvoir a fini par lui apporter tant de douleur et de souffrance, et il utilise donc ce même pouvoir pour mettre fin à sa douleur et à sa souffrance», note Kripke.

Même si l’histoire de Lamplighter est arrivée à une conclusion tragiquement poétique, comme prévu, le showrunner ne craindrait pas une refonte. «Nous avons écrit tout cela avant de lancer Shawn, et une fois que nous avons choisi Shawn, nous avons vu à quel point il était bon, à quel point il était émouvant et fatigué et, d’une manière étrange, sympathique, il a fait Lamplighter, j’ai vraiment regretté que nous le tuions,» Kripke admet en riant. «Si je pouvais revenir en arrière et recommencer, sachant que j’avais Shawn et ce qu’il a fait avec ce personnage, je l’aurais gardé en vie plus longtemps. Mais c’est pour cela que ce personnage a été recherché depuis le début.

Ashmore, lui aussi, savait «dès le départ qu’il sortait, et j’ai adoré ça», dit l’acteur. «C’était un choix tellement audacieux. La façon dont je regarde les scènes de mort, c’est que si vous allez sortir dans une émission ou dans un film, il vaut mieux être bon, et il vaut mieux avoir un impact. Sinon, j’ai l’impression que c’est du gaspillage. J’ai l’impression que c’était une fin parfaite pour Lamplighter, et cela met Hughie dans une situation tellement folle.

«C’était tragique pour moi», poursuit Ashmore. «Il entre dans sa maison, la tour, où il pense appartenir ou veut appartenir, et les derniers vestiges de qui il était ou de ce qui le rendait important ou de son identité en tant que supe ont disparu et il a été remplacé. … [The death is] si finale, si puissante et si intense que j’adore cette scène. C’était dommage d’être parti parce que j’aime le personnage, et j’aurais aimé continuer à le jouer, mais je pensais que c’était une scène très, très importante, et que c’était la bonne voie pour Lamplighter. C’était une scène intense, mais j’en étais vraiment content.

Les fans des Boys, qu’avez-vous pensé de la mort de Lamplighter? Notez l’épisode, puis cliquez sur les commentaires!

Répondez à notre sondage