Dieu merci, Benny n’a jamais entendu parler de Google, ou cet épisode, dans lequel il est passé d’une source à l’autre dans l’espoir d’obtenir l’adresse de Derrick, aurait duré cinq minutes. Quand il ne souhaitait pas que quelqu’un ait inventé un livre magique plein d’adresses – vous savez, comme les pages blanches – Jeffrey et Colby ont offert à Madison une place (la chaude), un nouvel homme est entré dans la vie de Hanna (enfin, il était sur le point de ), et Veronica a reçu la visite de… En fait, continuez à lire; Je vous dirai quand nous y arriverons.

“QUAND AVEZ-VOUS JAMAIS CONNU VERONICA POUR JOUER À DES JEUX?” | Au début de «No More Time», Veronica a informé Benny par téléphone qu’elle était sûre que Derrick était l’homme qui avait violé sa mère. «Il a un dossier aussi long que votre pénis», a-t-elle noté. Mais s’il voulait l’adresse de Derrick, il devrait, euh, venir la chercher. (Ça ou sur Google le putain de gars!) «Benny,» ajouta Veronica avant de raccrocher, «reste en colère. Cela m’excite tellement. Chérie, quand il s’agit de Benny, tout t’excite! Sur ce, Benny a quitté le bureau de l’agent immobilier apparemment le plus désengagé de l’histoire de l’immobilier. (Rianna a demandé à Sandy de l’appeler toutes les deux secondes, mais allez… les téléphones ont des interrupteurs.) Avant que Benny n’arrive chez Veronica, elle a reçu la visite de Céline, qui avait besoin de 1 200 $ pour payer son loyer. Et 200 $ pour sa facture légère. Entre deux dissensions, l’avocate – ce qu’il est facile d’oublier Veronica, elle passe tellement de temps à regarder le garçon de la piscine – a dit qu’elle irait voir le juge et n’obtiendrait pas seulement cette misère de Jim, mais 50000 $. «J’allais vous dire d’essayer de ne pas avoir l’air si mauvais pour le juge», a-t-elle ajouté, mais… euh… «N’aie pas l’air si mal. On dirait que nous essayons trop fort.

Lorsque Benny est arrivé, Veronica a pris une pause pour se jeter sur Samuel pour se jeter sur lui à la place. “Ce mec a violé ma mère”, a noté Benny, “et tu veux faire ça?” En fait, elle l’a fait. Pourtant, elle lui a finalement donné son dossier rempli d’informations sur Derrick – mais pas son adresse. «Ta mère était très jolie», remarqua-t-elle, après avoir probablement vu la photo de Hanna dans le rapport de police. «Les années n’ont pas été gentilles avec elle. Elle a l’air d’utiliser son visage pour ses pieds. Enfin, Benny en avait assez et est parti, souhaitant toujours qu’Internet ait été inventé pour fournir des choses comme des adresses. Pendant ce temps, derrière les barreaux, Katheryn a reçu la visite du chef Shepherd, qui s’est réjoui de lui montrer à quel point il n’était pas impressionné par les menaces et son nom. «Hé, tout le monde», a-t-il demandé aux autres détenues, «quel est son nom?» À l’unisson, ils ont répondu: «Katheryn Cryer», manifestement malade à mort de le répéter. Désespérée de se relever, Katheryn a insisté sur le fait qu’elle n’avait pas tué Jennifer, Veronica l’avait fait. Cool, répondit Shepherd. Si seulement les roues de la justice tournaient plus vite; en fait, elle pourrait être derrière les barreaux pendant des mois. «Tu devrais donner [the Malones] l’argent, »murmura-t-il alors qu’elle reprenait son passe-temps favori en prison: se plaindre de Wyatt.

‘VOUS ÊTES UN GRAND GRAND FRÈRE’ | Chez les Cryers, Hanna, noyée dans ses nouvelles responsabilités d’exécuteur testamentaire de Katheryn, appela Al, un comptable auquel elle avait été référée par son pasteur – en fait, leur pasteur. Il savait qui elle était. Il l’avait vue à l’église, il n’avait simplement «jamais eu le culot de dire bonjour». Quoi qu’il en soit, il a dit qu’il serait heureux d’aider Hanna à comprendre tous les aspects financiers en échange d’une tasse de café. (David, tu ferais mieux d’y entrer avant d’avoir un rival!) Chez Justin, le flic gay a promis à Tanner qu’il en avait fini avec les hommes. D’une manière ou d’une autre, cela satisfait Tanner, même si Justin n’avait pas pris une seule photo de son mur de harceleurs «I Heart Jeffrey». A l’hôpital, alors que l’assistant de Jim – vous savez, David – lui expliqua ce qui s’était passé à l’Iron Bone, ils apprirent que la voiture de Wyatt avait été déplacée vers un parking près du grenier. Je vais vérifier cela tout de suite, dit David, ajoutant que, vous pariez, il examinerait Katheryn également. Lorsque le Dr Danny s’est arrêté, il s’est excusé de ne pas avoir de pilule magique qu’il pourrait donner à Jim et le renvoyer chez lui. “Vous avez une pilule magique,” répondit le patient, “ça s’appelle un analgésique.” Blague à part, il serait heureux d’accepter le doc sur son offre pour obtenir de l’aide Wyatt une fois qu’il serait retrouvé.

Ailleurs à l’hôpital, Jeffrey a apprécié chaque seconde de préparer Madison pour sa grande révélation sur Colby. «Colby, étiez-vous nu dans mon appartement? l’infirmière a demandé à son ex. Apparemment, Madison ne trompait pas Jeffrey, Colby n’avait tout simplement pas réalisé que, dans l’esprit de Madison, il avait quelqu’un. Mortifiée, Madison a poussé des millions de fois sur le bouton de l’ascenseur dans l’espoir de s’échapper. “Le presser plus fort ne va pas le faire venir plus vite”, a déclaré Jeffrey. “Non,” répondit Colby, “c’est généralement le cas.” (Colby est une huée – un lutin espiègle!) Au Iron Bone, Sandy, buvant toute la journée son expérience bouleversante au sous-sol, a blâmé sa situation sur Mitch; s’il avait rejoint «la famille» comme il était censé le faire, ils ne seraient pas si enthousiastes que Sandy succède à Vinny. Les cousins ​​auraient probablement continué à se chamailler jusqu’à Happy Hour, aussi, si Benny n’était pas venu pour confronter Mitch à propos de son mensonge de Derrick et – attendez-le – demandez l’adresse du violeur. Oh, Benny, nous savons que vous savez comment utiliser Google; pourquoi tu ne fais pas ça?

‘VOTRE PAPA PARDONNE UNE TURQUIE’ | Chez Charles, le président élu et Landon ont enthousiasmé les futurs First Kids pour la vie à la Maison Blanche. Par la suite, Charles a sincèrement remercié son bras droit pour son dévouement… mais voulait s’assurer d’une chose: «Vous n’espérez pas qu’un jour nous serons ensemble, n’est-ce pas? Ouais, mignonne comme tu es, non, répondit Landon. Charles “me demandait-il ces choses parce que tu as des sentiments pour moi?” Ouais, mignonne comme tu es, aussi non. Il était juste reconnaissant d’avoir un ailier en qui il pouvait avoir confiance. Quant à Landon, il était heureux d’avoir un ami. Hors de leur doux échange, Oliver a suinté des boiseries pour révéler que (bien sûr!) Il avait écouté. «Vous savez ce que je voulais vous dire? dit Landon. “Absolument rien.” Oliver agita donc les mâchoires, révélant que Candace séjournait dans un hôtel chic – et avait reçu la visite de Mitch. «Il ne lui a certainement pas fallu longtemps pour s’en remettre» Charles, siffla Landon. Elle était également allée à la pharmacie. Si j’étais Landon, j’aurais dû poser la question de suivi évidente: pourquoi? Mais il avait tellement hâte de se débarrasser d’Oliver qu’il ne l’a pas fait.

Alors que l’épisode touchait à sa fin, Benny s’est présenté chez les Cryers et a cogné à la porte comme s’il ne savait pas que chacun de ses biceps avait la largeur d’un tronc d’arbre, et il martelait sur du verre. Après avoir révélé à Hanna que Veronica lui avait dit l’identité du violeur de sa mère, il a continué à se comporter comme s’il n’avait jamais entendu parler d’Internet ou de composer le 411 – et en plus de cela, il avait totalement oublié que l’ami d’Alissa lui avait dit dans quelle rue Derrick a survécu! Lorsque sa mère a refusé de lui dire ce qu’il savait déjà et lui a fermé la porte, il a brûlé sur le porche pendant un moment, puis a repéré en train de rentrer dans l’allée – quelles sont les chances? – Derrick. Peut-être que Benny pourrait demander à Derrick de lui dire où il habitait! Cela, ou le battre à un pouce de sa vie. Cela semblait plus probable. Qu’avez-vous pensé de «No More Time»? Frappez les commentaires avec vos réactions, critiques, questions – nommez-le!