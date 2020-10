HISTOIRES CONNEXES

Avertissement: Cet article contient des spoilers majeurs pour la finale de The Haunting of Bly Manor.

Juste au moment où Dani pensait qu’elle était sortie, Bly Manor la ramène!

(Et par là, nous entendons: sous l’eau du lac à sa mort très triste.)

«La bête dans la jungle», épisode 9 de Netflix La hantise de Bly Manor, marque la fin du règne de terreur réelle que Viola Wingrave a exercé sur sa maison familiale et ses habitants pendant des siècles. Et à l’image de son prédécesseur The Haunting of Hill House, le dernier épisode du deuxième opus de l’anthologie est marqué par une légèreté, un bonheur et un sentiment général de soulagement… jusqu’à ce que ce ne soit pas le cas.

L’heure s’ouvre avec Mme Grose, maintenant pleinement consciente qu’elle est morte, déplorant qu’elle ne puisse pas empêcher les enfants de se mettre en danger parce que «je m’éloigne», dit-elle à Owen de ses souvenirs. «Je peux le sentir, même maintenant.» Elle avoue également son amour pour lui, déplorant de ne pas l’avoir dit au vrai lui avant qu’il ne soit trop tard. Il la presse de quitter le souvenir et de sortir pour essayer d’arrêter ce qui se passe, afin de sauver le vrai lui et tout le monde. Elle le fait, mais Viola ne se soucie pas d’elle, marchant littéralement à travers Hannah alors qu’elle traîne Dani dans la maison et jusqu’à l’ancienne chambre de M. et Mme Wingraves.

Cependant, Viola remarque Flora, la voyant comme la fille que Viola a dû abandonner lorsqu’elle est décédée il y a toutes ces années. Alors elle laisse tomber un Dani haletant, prend Flora et la porte à l’extérieur et retourne vers le lac. «Je t’ai donné ta liberté et tu la laisses se noyer», dit Peter-in-Miles au fantôme de Rebecca, qui regarde avec horreur. La femme morte finit par patauger après Viola, promettant à Flora que si la petite fille lui permet de «te cacher, une dernière fois», elle supportera l’agonie de mourir pour elle.

Entre-temps, Henry, Jamie et Owen sont arrivés sur la propriété. Viola tue Henry sans s’arrêter; son fantôme se manifeste instantanément à côté de son corps. Mais c’est Dani qui sauve Flora en criant, au tout dernier moment, la seule chose qui pourrait éventuellement aider: «C’est toi, c’est moi, c’est nous!» – aka l’invocation qui permet aux fantômes de prendre le contrôle des corps vivants. «La fille au pair a invité Violet en elle-même», nous dit le narrateur, «et l’invitation avait été acceptée.»

Owen est capable de faire revivre Henry via CPR. Pendant ce temps, tous les fantômes de Bly Manor, y compris Peter Quint et Rebecca Jessel, commencent à disparaître. Miles vient et va bien, bien qu’en colère contre Peter pour l’avoir trompé. Owen se demande où est Hannah; il pleure quand ils trouvent son corps au fond du puits, victime de ce que tout le monde pense être un malheureux accident.

Alors qu’Henry se prépare à déménager lui-même et les enfants en Amérique, Dani très bouleversé avoue à Jamie qu’elle a l’impression que Viola est à l’affût au fond de son esprit, et «à un moment donné, elle va m’emmener». Jamie demande simplement si Dani veut de la compagnie pendant qu’elle attend; ils déménagent au Vermont, où ils ouvrent ensemble un magasin de fleurs et continuent à sortir avec bonheur. «Et cette paix a duré des années», nous dit le narrateur, «ce qui est plus que ce que certains d’entre nous ont jamais obtenu. Finalement, cependant, Dani commence à voir le visage sans traits de Viola dans les reflets.

Mais elle garde ce secret de Dani, à qui elle propose et finit par se marier légalement. Le couple se rend en France pour rendre visite à Owen dans son restaurant; il est en contact avec Henry et les enfants, et il rapporte que Miles et Flora n’ont aucun souvenir des événements surnaturels qui se sont produits lorsqu’ils vivaient à Bly.

Finalement, Dani laisse sa femme participer à sa terreur secrète: Viola commence à prendre le contrôle. Jamie lui parle et ils vont se coucher; le matin, Dani est parti. «Elle ne pouvait pas risquer la chose la plus importante, sa personne la plus importante, pas un jour de plus», dit le narrateur.

Jamie se rend à Bly Manor, patauge dans le lac et trouve Dani mort au fond du vieil endroit de Viola. (Écoutez ce que Victoria Pedretti avait à dire à propos du rôle d’une autre héroïne hanteuse malheureuse.)

Et cela amène la narratrice à la fin de son histoire. Quand tout le monde, sauf elle et la future mariée, est parti, la jeune femme dit que l’histoire n’est pas une histoire de fantômes, c’est en fait une histoire d’amour. «Même chose, vraiment», dit le narrateur. Ils parlent un peu plus du fait qu’aimer quelqu’un est effrayant à l’idée de perdre cette personne, puis la future mariée note qu’il est étrange que la petite fille de l’histoire s’appelle Flora. «Mon deuxième prénom est Flora», dit-elle. “Est-ce correct?” demande le narrateur.

Le lendemain, à la réception de mariage, on apprend que le narrateur est Jamie. La mariée est Flora. L’homme qui a porté le toast au dîner de répétition est Owen. Henry et Miles sont là aussi. Et cette nuit-là, de retour dans sa chambre d’hôtel, Jamie remplit l’évier et la baignoire, laisse la porte entrouverte et s’endort sur une chaise face à l’entrée, dans l’espoir de retrouver Dani.

Maintenant c’est ton tour. Qu’as-tu pensé de la finale? Notez l’épisode – et la saison dans son ensemble – via les sondages ci-dessous, puis cliquez sur les commentaires pour étoffer vos pensées!

Répondez à notre sondage Répondez à notre sondage