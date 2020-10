HISTOIRES CONNEXES

«Je n’ai jamais compris…. pourquoi une chambre de motel? La finale de la série de la salle 104 a sorti les mots de notre bouche.

Le dernier rideau de l’anthologie défiant le genre se concentre sur le passage du temps – et le passage du flambeau – alors que Keir (interprété avec émotion par Ntare Guma Mbaho Mwine) se prépare à une mystérieuse cérémonie de génération qui symbolise son existence sur… un vaisseau spatial? (Je n’ai pas vu celui-là venir.) Parlons de ce chant du cygne du haut, d’accord?

Nous rencontrons un Keir âgé et mélancolique alors qu’il répète consciencieusement un axiome: «Des générations après générations se sont sacrifiées, afin que des générations après générations puissent prospérer.» Mais en le regardant accomplir des tâches subalternes de l’intérieur de sa chambre, il ne semble pas qu’il ressent les mots qu’il prononce. Il cherche des réponses d’Agnus, un compagnon numérique semblable à Siri qui apparaît sur son écran de télévision, mais malheureusement, Agnus est maman. À l’approche de la cérémonie, il ne semble rien d’autre qu’appréhender.

Nous visitons ensuite deux périodes clés de la vie de Keir. Dans son enfance, nous apprenons que sa mère était femme de ménage au motel. Tout en jouant avec son ami Ryoko, elle scanne le mur avec un morceau de métal en forme d’oeuf appelé «la pierre». Un panneau bleu flamboyant s’ouvre, avant de devenir rouge vif. Nous entendons alors sa mère, Wendy, dire: «La mission est plus grande que n’importe lequel d’entre nous. C’est plus important que toi ou moi ou Ryoko et sa famille, mais ça va en valoir la peine… Je suis désolé que tu aies dû découvrir comme ça, Keir.

Nous sautons vers un Keir d’âge moyen, qui assiste à la cérémonie de génération de sa mère. «Puis-je vous offrir la fleur?» Demande Agnus. Il semble que cela devrait être un moment jovial, mais ressemble plus à un enterrement. Après avoir reçu un lys blanc à l’écran, Agnus dit à Wendy qu’elle se souviendra. Wendy serre son fils dans ses bras et se dirige vers la porte.

Nous passons à Keir ornant sa jeune fille Amy d’une coiffe en métal. Il fait courir la pierre sur le dessus argenté, provoquant immédiatement l’endormissement de la fille. Sa femme commente qu’il a détesté sa mère pendant des années, pour l’avoir forcé à «cette vie».

«Comment est-ce une vie? Nous n’avons rien à dire », répond-il. «Il ne s’agit pas de nous», lui rappelle-t-elle. «Il s’agit de la mission et de l’avenir.»

Nous voyons alors Agnus balayer le corps de Ryoko avec un faisceau, alors qu’un point rouge clignote sur l’écran devant eux. Lors de sa propre cérémonie, Ryoko reçoit le prodigieux lys blanc.

Dans le présent, Agnus admet: «Je considère que c’est mon plus grand échec… que je n’ai pas pu vous aider, Ryoko et toi, avant qu’elle…» Il l’interrompit. Il ne veut pas en parler. Au lieu de cela, il feuillette une brochure intitulée «Célébration: une vie bien vécue, une vie bien finie».

Sautant à nouveau en arrière, Amy trouve la pierre et ouvre la porte du panneau électronique. À l’extérieur de la fenêtre de la pièce, de l’espace apparaît. Les étoiles brillent dans la noirceur sans fin, alors que Keir et Amy commencent tous les deux à flotter dans les limites sans gravité de la pièce. Keir actuel regarde cette même galaxie avant d’appuyer sur le panneau et de ramener la vue à son ancien mirage. La pièce est en fait un compartiment sur un navire.

L’aîné Keir a du mal à accepter ce qu’il perçoit comme des mensonges dont il a été nourri dans son enfance. Quand, une Amy adulte (et enceinte!) Apparaît, il lui répète l’axiome, bien qu’il peaufine toujours sa crise existentielle. Il ne peut pas comprendre quel était l’intérêt de vivre sur le navire. «Je savais que mon destin ne me conduirait qu’à ce moment, et je laisse cette déception ruiner la majeure partie de ma vie», confesse-t-il. «Et je n’étais pas un bon mari pour ta mère, et je n’étais pas là pour toi… pas comme j’aurais dû l’être.

Il lui dit que s’il obtient un lis et sort du sas ou une jonquille, ce qui lui fait gagner une autre année sur le navire, peu importe, «parce que je ne mérite pas votre gratitude, et ma vie ne l’est pas cela vaut le coup de s’en souvenir.” Amy lui dit qu’elle a aimé sa vie avec lui et sait qu’il ne l’a pas choisie. Ils s’embrassent.

«Je n’ai jamais compris. Pourquoi une chambre de motel? il lui demande.

«J’ai juste supposé que c’était parce que, de retour sur terre, ils resteraient toujours dans des endroits comme celui-ci pour aller ailleurs», spécule-t-elle. «Ils n’étaient pas à la maison, mais au moins ils étaient en sécurité. Avec des gens qu’ils aimaient, j’espère.

Les paroles aimables de sa fille lui remontent le moral. Keir regarde l’écran avec impatience et la cérémonie de génération commence. Son visage s’adoucit, alors qu’il semble enfin prêt à accepter son destin. Quel qu’il soit.

Et avec cela, nous avons dit adieu à Keir et à la salle 104. Que pensez-vous de la synthèse plutôt spirituelle de la série? Notez l’épisode et la saison ci-dessous, puis cliquez sur les commentaires avec vos théories, pensées et éloges.

