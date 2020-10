HISTOIRES CONNEXES

Le processus électoral démocratique est «l’une des choses qui font de ce pays le meilleur de la planète», nous dit Dre au début de la spéciale électorale de Black-ish. Après tout, en Amérique, «tout le monde a la garantie d’avoir une voix».

Mais comme le montrent clairement la paire d’épisodes à thème politique réalisé par Matthew Cherry (Hair Love), ceux qui ont des privilèges – que ce soit sous la forme de race, de statut socio-économique et / ou de tonnes d’argent – sont beaucoup plus susceptibles d’avoir leur voix entendues.

La première moitié de la spéciale de dimanche se concentre sur Junior, qui est ravi de voter à sa première élection présidentielle… jusqu’à ce qu’il se rende compte qu’il a été purgé des listes électorales. Tandis que Pops annonce joyeusement que son petit-fils a réalisé son rêve – échappant à l’attention du gouvernement fédéral – Junior est consterné. Il cherche des réponses sur Internet et finit par suivre une leçon d’histoire (avec la permission du sociologue Dr. Michael Eric Dyson) qui souligne que les trois quarts des hommes qui ont signé la Déclaration d’indépendance étaient des propriétaires d’esclaves, et que les restrictions de vote signifiaient que seulement six pour cent de la population américaine était éligible pour voter lors de la première élection présidentielle. Ou, comme le dit Junior, «tout ce qu’on nous a appris est un mensonge.»

Le terrier de lapin en ligne dans lequel il tombe ne semble que confirmer cette observation. Il regarde plusieurs vidéos sur le sujet; ils ont tous mis en vedette des personnes de sa vie qui l’ont instruit sur un aspect désordonné du système politique américain. Quelques points marquants: «Democracy in Jeopardy», un jeu télévisé animé par Dre, souligne que le collège électoral est issu de l’esclavage. («La réponse est presque toujours l’esclavage», riffe-t-il.) Et Bow, déguisé en Voting Rights Act de 1965, est inséré dans des images d’archives de talk-shows au fil des ans. Elle célèbre sa vitalité avec Dick Cavett et, 30 ans plus tard, Ricki Lake. Mais au moment où elle apparaît sur Jimmy Kimmel Live !, elle boit du vin et déplore la façon dont une décision de la Cour suprême “m’a vidé.”

Lorsqu’un Junior découragé demande l’avis de son père, Dre confirme les craintes de son fils selon lesquelles «la machine a été faite pour nous empêcher d’entrer». Mais il souligne également que l’Amérique ne s’améliore que lorsque les gens votent et que «le scrutin est la meilleure arme dont nous disposons». Alors Junior se réinscrit et vote tôt par courrier.

La seconde moitié animée de la spéciale trouve le patron de Dre, Stevens, annonçant qu’il va se présenter au Congrès. «Comment êtes-vous arrivé sur le bulletin de vote?» Se demande Dre. «Je suis un homme blanc riche», répond Stevens. “J’ai demandé.”

Au fur et à mesure que la colère de Dre face à la course au Sénat de Stevens grandit, nous obtenons un rapide tutoriel sur Citizens United – qui assouplit les restrictions sur le montant d’argent que les entreprises peuvent contribuer aux campagnes politiques et qui «rend plus difficile la victoire des gens ordinaires», souligne Ruby. Finalement, Dre décide qu’il est la meilleure personne à courir contre Stevens… un choix que Bow ne soutient qu’après avoir commencé à se considérer comme la prochaine Michelle Obama.

Dre consulte le politicien géorgien Stacey Abrams, est invité sur Desus & Mero, puis est approché par un mec louche (exprimé par le créateur black-ish Kenya Barris) qui veut qu’il accepte une cargaison d’argent pour sa campagne. “Vous prenez de l’argent, faites du mal, la prochaine chose que vous savez, vous êtes au Congrès”, disent les gars. Dre se retient jusqu’à ce qu’il se rende compte qu’il n’a rien à voir avec la somme d’argent dont il aura besoin pour gagner, puis il accepte l’argent sale. Exactement comment sale, demandez-vous? Les méchants derrière la nouvelle manne de Dre veulent qu’il réduise les impôts sur les entreprises, octroie des subventions à Big Tobacco et militarise les services d’incendie à travers le pays. Quand Dre rechigne, ils tirent leur soutien, jusqu’aux vêtements qui lui tombent sur le dos.

«Quand vous devez prendre des millions d’intérêts privés juste pour courir, il n’y a aucun moyen que les principes puissent passer en premier», se lamente Dre. Mais Abrams appelle à nouveau pour le soutenir – après tout, David a finalement gagné contre Goliath, lui rappelle-t-elle – puis Stevens perd le siège du Congrès au profit de quelqu’un encore plus blanc et plus riche que lui.

Il est maintenant temps de voter. Qu’as-tu pensé de la spéciale? Notez-le via le sondage ci-dessous, puis cliquez sur les commentaires avec vos pensées!

