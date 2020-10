HISTOIRES CONNEXES

Commandé en série en mai de l’année 2019, Fox’s NEXT (fka neXt) a enfin fait ses débuts mardi soir. Serez-vous à l’écoute du… euh, prochain épisode?

NEXT met en vedette Fernanda Andrade (Le premier, ici et maintenant) dans le rôle de Shea Salazar, un agent du FBI qui met une épingle dans une enquête sur le trafic d’un an / un buste imminent pour enquêter sur la mort mystérieuse d’une figure paternelle, le Dr Richard Weiss, qui a survécu en étant désossé en T par une voiture dans laquelle (nous l’avons vu) avait été «piraté» à distance, pour mourir à l’hôpital lorsqu’un «quelque chose» invisible a fermé tous ses dispositifs de survie / surveillance.

Trouvé dans la voiture de Weiss se trouvait une note indiquant qu’il se dirigeait vers Paul LeBlanc (Mad Men John Slattery), un titan de la technologie Elon Musk-ian qui, il y a des années, a été contraint de quitter sa propre entreprise, Zava, par son frère, Ted (Jason Butler Harner d’Ozark). L’agent Salazar montre à Paul une bande vidéo que le Dr Weiss avait réalisée avant son funeste trajet en voiture, dans laquelle il a relayé ses soupçons d’être surveillé / ciblé. Weiss a également partagé un aperçu d’un étrange code de trace qu’il a trouvé, que Paul reconnaît comme le sien – en particulier, il s’agit d’un projet d’IA «au niveau humain», baptisé NEXT, sur lequel son entreprise travaillait, mais qu’il a fermé en raison de son potentiel pour une «explosion du renseignement» auto-entretenue.

L’entreprise de Paul a-t-elle dépoussiéré NEXT et l’a-t-elle involontairement libérée dans la nature? Paul et Shea rendent visite à ses anciennes fouilles, où il reçoit un accueil froid de son frère. Ted oblige néanmoins et conduit Paul et l’agent Salazar dans la pièce où NEXT a été redémarré et vit maintenant – bien que isolé de tout accès à Internet / au monde extérieur. En tant que tel, il n’y a aucun moyen que NEXT soit derrière les manigances assorties.

Paul affronte la machine et saisit une commande de deux mots qui, selon lui, déclenchera un sous-programme qui effacera le code source de NEXT – ce à quoi une IA superintelligente et auto-préservée résisterait. Mais NEXT continue d’exécuter le programme… et rien ne se passe. Paul bluffait, et NEXT l’a surpassé.

Les hallucinations douloureuses qu’il a, résultant d’un trouble dégénératif du cerveau qui l’empêche également de dormir, ne l’aident pas à faire valoir ses arguments – et lui donnent encore cinq mois à vivre.

Avec l’aide de son bureau du FBI, Salazar glane que l’un des imbéciles travaillant sur NEXT était à la hauteur de sa dette de jeu et a été tenté par une offre mystérieuse et lucrative de connecter l’IA à un routeur (ugh). Alors oui, NEXT s’est libéré….

Également dans le premier épisode:

* Nous rencontrons le mari de Shea, Ty (Gerardo Celasco de The Haves and Have Nots), et son fils, Ethan (Evan Whitten de M. Robot), ce dernier étant victime d’intimidation à l’école – mais qui, pour la dernière fois, a été tutoré par l’assistant ILIZA de la maison, semblable à Alexa, pour accéder au coffre-fort. La famille de Paul, quant à elle, comprend également sa fille séparée Abby (Elizabeth Cappuccino de Jessica Jones), dont il se faufile un échantillon d’ADN pour déterminer secrètement si elle a hérité de son trouble cérébral.

* L’équipe du FBI de l’agent Salazar est composée de Gina (les agents du SHIELD, Eve Harlow), une agente de cybercriminalité de haut niveau; Ben à lacets droits (Aaron Moten de Disjointed); et CM (Castle’s Michael Mosley), un ancien pirate informatique (qui était autrefois intégré ou membre d’un groupe nationaliste blanc?).

* En parlant du gouvernement fédéral: comme si le superviseur de Salazar n’était pas déjà pointilleux à propos de sa poursuite de cette affaire d’IA, NEXT cible à un moment donné son bureau sur le terrain, effaçant de façon spectaculaire les disques durs de l’ordinateur de toutes les preuves et de la paperasse dans son bus RICO en attente!

Répondez à notre sondage

Répondez à notre sondage