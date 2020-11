Préparez cette délicieuse dinde farcie pour Thanksgiving ou Noël avec cette délicieuse recette pleine de saveurs.

Pour préparer une délicieuse dinde farcie pour Thanksgiving ou Noël, vous aurez besoin des ingrédients suivants:

1 dinde (5-7 kg) sans foie, reins et cou (12 à 14 livres)

Huile d’olive

½ oignon, haché

4 gousses d’ail émincées

8 gousses d’ail, tamisées

1 poivron

2 poires en cubes

1 tasse de pruneaux

3 pommes vertes en cubes

1 tasse d’amandes moulues

2 tomates hachées

1 cube de bouillon de poulet

1 livre de boeuf haché

2 cuillères à soupe. de paprika

2 cuillères à soupe. assaisonnement

½ cuillère à soupe cumin

2 cuillères à soupe. Origan

½ cuillère à soupe poivre de tabasco

2 cuillères à soupe. achiote

½ tasse de vinaigre

Sel au goût

Recette pour 10 personnes

Préparation:

Pour la garniture, dans une poêle à feu moyen, chauffer l’huile d’olive puis ajouter l’oignon, l’ail et le poivre. Mélanger et faire sauter 5 minutes Ajouter les poires, pommes, pruneaux, tomates, cube de bouillon, sel au goût. Mélanger à nouveau et cuire 5 à 7 minutes Préchauffer le four à 180 ° C / 356 ° F; Graisser une grande plaque où vous pouvez faire cuire la dinde.Dans un bol profond, ajouter le mélange de légumes et fruits, viande et paprika. Remuer jusqu’à ce que les ingrédients soient bien incorporés.Pour la marinade, ajouter le cumin, l’assaisonnement, l’origan, le piment tabasco, l’achiote, les amandes moulues, l’ail tamisé, le sel au goût, ½ tasse d’huile d’olive, le vinaigre dans un bol. Mélangez très bien le tout jusqu’à ce qu’il soit intégré. Placez la dinde sur la plaque à pâtisserie et étalez très bien la dinde entière avec la marinade, même sous la peau. Remplissez avec le mélange de légumes et de viande hachée puis cousez la dinde pour que n’obtenez pas le remplissage. Avant la cuisson, couvrez-la de papier d’aluminium. Cuire au four pendant 3 heures à 180 ° C / 356 ° F Après une heure de cuisson, étalez avec plus de marinade, couvrez à nouveau et mettez au four. Après deux heures, ajoutez le reste de la garniture et plus de marinade. Remplacez la feuille d’aluminium et faites cuire encore une heure. Placez un thermomètre et quand il atteint 80 ° / 175 ° F, il sera prêt. Une fois cuit, sortez du four et laissez reposer 10 minutes. Dégustez-le avec une purée de pommes de terre, des spaghettis ou salade.

Si vous voulez plus d’idées sur la façon d’accompagner cette délicieuse dinde farcie, voir Préparer un délicieux dîner de Thanksgiving

Voir plus de recettes sur notre chaîne YouTube

Article précédentSpaghetti à la sauce aux poivrons rougesArticle suivantVanessa Hudgens fait ses débuts avec un nouvel amour