Cette recette de spaghettis à la sauce aux poivrons rouges est non seulement super facile à préparer, mais aussi délicieuse.

Pour préparer cette recette de spaghettis à la sauce aux poivrons rouges, vous avez besoin des ingrédients suivants

400 grs de pâtes (14 oz)

2 poivrons

1 boîte de crème

1 ail

¼ d’oignon

1 cuillère à soupe de beurre

1 cube de bouillon de poulet

Sel au goût

Donne 3 portions

préparation

Dans une casserole à feu moyen, chauffer l’eau et cuire les pâtes avec l’ail et le sel. Laisser cuire environ 10 minutes. Lorsque vous êtes prêt, retirer du feu, égoutter et réserver.Dans le mixeur, ajouter les poivrons, la crème, l’oignon et le consommé de poulet. Mélanger jusqu’à ce que les ingrédients soient incorporés.Dans une poêle à feu moyen-doux, ajouter la cuillère à soupe de beurre et la sauce au poivre, laisser reposer 5 minutes. À ce stade, vous pouvez tester pour voir si du sel est nécessaire, si c’est le cas, ajoutez du sel au goût.Lorsque la sauce est prête, ajoutez les pâtes, remuez et laissez reposer encore 5 minutes pour que les saveurs imprègnent. Enfin, vous pouvez ajouter du fromage râpé – prêt à déguster!

Si vous avez aimé cette recette, vous pouvez essayer nos spaghettis à la crème de jalapeño.

