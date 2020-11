B

le pain anana est mort et le temps légèrement freudien de nourrir une «mère» au levain est révolu.

Lockdown 2.0 concerne les petits pains au four. Pas des gens qui se précipitent imprudemment dans de nouveaux engagements – cela aussi est plutôt un lock-out – mais dans le sens de la cannelle. Les collations sucrées Scandi semblent être partout, Waitrose rapportant la semaine dernière que les recherches sur leur site pour ces friandises collantes avaient augmenté de 60% depuis le mois précédent.

Essentiellement un peu plus que de la pâte roulée et épicée, il y a quelque chose de intrinsèquement réconfortant dans un bon pain à la cannelle – ils sont doux mais chauffants, assez gluants pour se sentir heureux et ils se marient parfaitement avec du vin chaud (bien que, certes, les Suédois correspondent traditionnellement à leur pâtisseries avec café).

Ci-dessous, quatre des meilleures boulangeries de Londres partagent leurs recettes; chacun diffère étonnamment de l’autre – amusez-vous à trouver votre favori.

Boulangerie Fabrique

(Fabrique) 200 ml de lait20g de levure fraîche70g de sucre70g de beurre6g de cardamome440g de farine ordinaire200g de beurre200g de sucreCanelle, au goûtMélanger tous les ingrédients de la pâte dans un batteur à feu doux, ou à genoux à la main pendant environ 15 minutes. Couvrir la pâte d’un torchon humide et laisser refroidir au réfrigérateur pendant 90 minutes. Abaisser la pâte à l’aide d’un rouleau à pâtisserie d’environ 4,5 mm d’épaisseur. Mélangez le sucre et le beurre pour la garniture et étalez-les sur la pâte plate. Saupoudrer de cannelle sur la garniture au beurre / sucre. Pliez la pâte au milieu et coupez-la en lanières, environ 100g pour chaque bande, et faites un nœud. Déposer les nœuds / brioches à la cannelle sur du papier sulfurisé sur une plaque à pâtisserie et laisser lever environ une heure. Cuire au four préchauffé à 230C / Gas Mark 8 pendant environ 12 minutes, mais baisser la température à 190C / Gas Mark 5 vers la fin.

Boulangerie Primrose

(Pixabay / LUM3N) 275 ml d’eau tiède 5 g de levure sèche active 4 c. À soupe de sucre granulé 600 g de farine de pain blanc forte, tamisée, plus plus pour rouler ¼ c. De sel 175 g de lait, réchauffé très légèrement dans une casserole à “ chaud à la main ” 75 g de beurre non salé, à à température ambiante 125 g de beurre non salé, à température ambiante 250 g de cassonade foncée 1½ cuillère à café de cannelle moulue ½ cuillère à café de gingembre moulu ¼ cuillère à café de muscade Pincée de clou de girofle le sucre, puis réserver. Chauffer le four à 180 ° C / Gaz Mark 4 et tapisser une plaque à pâtisserie de papier sulfurisé. Dans un grand bol, mélanger la farine, le sel et les trois cuillères à soupe de sucre restantes, à l’aide de vos mains ou d’une cuillère. Ajouter les 75 g de beurre et bien mélanger, puis ajouter le mélange de lait et de levure et remuer pour former une pâte collante. Retourner la pâte sur une grande surface bien farinée et, avec les mains bien farinées, pétrir pendant environ cinq minutes jusqu’à ce qu’elle soit lisse et élastique – la pâte devrait rebondir au toucher. Laisser reposer la pâte. Au bout de 10 minutes, abaisser la pâte en un rectangle de 63 x 38 cm. Répartir uniformément 125 g de beurre sur le rectangle en laissant un espace de 2,5 cm le long du bord inférieur (long). Dans un bol, mélanger la cassonade et toutes les épices et étaler sur le beurre. En partant du haut du rectangle, enroulez la pâte vers le bord inférieur en enfermant la garniture. Brossez le bord inférieur avec un peu d’eau pour fixer la pâte que vous venez de rouler puis coupez le rouleau en 5 cm de long. Placez-le sur la plaque à pâtisserie et laissez lever environ 40 min dans un endroit chaud. Cuire au four pendant 18 à 20 minutes jusqu’à ce qu’ils soient dorés. Retirer du four et badigeonner le glaçage à la confiture d’abricot sur les petits pains chauds. Il est préférable de servir les petits pains tout de suite, mais les pains non consommés peuvent être emballés dans un film alimentaire, réfrigérés pendant la nuit et réchauffés le lendemain.

Le Pain Quotidien

(Le Pain Quotidien)

Vous aurez besoin d’un mélangeur avec un crochet pour cette recette – qui est végétalienne.

277g de lait de soja 102g de sucre en poudre 26g de levure fraîche 82g d’huile de coco fondue 512g de farine blanche nature Pincée de sel136g d’huile de coco fondue 136g de cassonade légère 27g de cannelle moulue100ml d’eau 100g de sucre en poudreCommencez par la pâte. Dans le bol d’un mixeur standard, ajoutez le lait de soja, le sucre et la levure, puis utilisez une fourchette pour fouetter ensemble la levure et le lait jusqu’à ce que la levure se dissolve dans le mélange. Laisser reposer 5 à 10 minutes à température ambiante. Ajouter la farine et l’huile de noix de coco fondue et pétrir avec le crochet pétrisseur à basse vitesse pendant cinq minutes pour réunir les ingrédients en une pâte. Ajouter le sel et augmenter la vitesse à moyen pendant encore 6 à 10 minutes, jusqu’à ce que la pâte soit soyeuse et commence à se détacher des parois du bol. Sortez le bol du mixeur et couvrez-le d’un torchon propre ou d’un film plastique et laissez lever dans un endroit chaud jusqu’à ce qu’il double de volume. Ensuite, préparez la garniture en mélangeant l’huile de noix de coco avec la cassonade et la cannelle moulue, jusqu’à ce qu’elle soit bien mélangée. Faites maintenant bouillir l’eau avec le sucre en poudre et laissez-la refroidir. Ce sera le sirop de sucre. Une fois que la pâte a doublé de volume, sortez-la sur une surface farinée et éliminez l’air en la frappant avec votre poing. Abaisser la pâte avec un rouleau à pâtisserie en un rectangle d’environ 30 cm x 20 cm et 2-3 cm d’épaisseur. À l’aide d’un couteau à palette, répartir uniformément sur la garniture à la cannelle. Rouler la pâte dans le sens de la longueur, en appuyant doucement sur le bord sans garniture dans la pâte pour la sceller. Tapisser une plaque à pâtisserie de papier sulfurisé, couper le rouleau en 12 morceaux d’environ 5 cm d’épaisseur. Transférez-les délicatement sur la plaque à pâtisserie préparée, appuyez doucement dessus jusqu’à ce qu’ils mesurent environ 4 cm de haut, couvrez d’un torchon. Laisser lever dans un endroit chaud pendant environ 1 heure. Chauffez votre four à 180 ° C / gaz. 4. Faites cuire les petits pains prouvés pendant 15 minutes, puis retournez le plateau et faites cuire encore 10 minutes, jusqu’à ce qu’ils soient dorés. Retirer les petits pains du four et laisser refroidir pendant 5 à 10 minutes. Badigeonner légèrement avec le sirop de sucre.

Gail’s

(Boulangerie de Gail)

Vous aurez besoin d’un mixeur avec un crochet pour cette recette.

35 g de levure fraîche 170 ml d’eau froide 300 g de farine ordinaire 640 g de farine de pain blanc forte 95 g de beurre, à température ambiante 70 g de sucre en poudre 20 g de sel de mer fin 300 ml de lait 170 g de sucre muscovado léger 85 g de sucre en poudre 2 cuillères à soupe de cannelle moulue 100 g de beurre fondu 120 g de sucre en poudre 1/2 cuillère à café de cannelle moulue la pâte, mélangez la levure, l’eau et 150g de farine ordinaire dans le bol d’un batteur sur socle pour créer une pâte épaisse. Tamisez les 150 g de farine ordinaire restants en une couche épaisse et laissez reposer pendant 15 à 20 minutes, jusqu’à ce que vous voyiez la farine commencer à se craqueler. Ajoutez la farine forte, le beurre, le sucre, le sel et le lait, et pétrissez lentement accélérer à l’aide du crochet pétrisseur pendant cinq minutes, jusqu’à ce que vous obteniez une pâte molle mais pas complètement lisse. Ensuite, faites basculer la pâte hors du bol sur une surface propre et pétrissez à la main pendant quelques minutes de plus, en formant une boule.Fariner légèrement un rouleau à pâtisserie et presser la pâte en un rectangle de 20 cm x 30 cm x 5 cm. Transférez-le sur une plaque à pâtisserie tapissée de papier sulfurisé antiadhésif, enveloppez-le bien dans un film plastique et congelez pendant 30 minutes.Pendant que la pâte refroidit, sortez le beurre pour plastifier la pâte du réfrigérateur et laissez-le chauffer pendant 30 minutes. 15 minutes. Mettez-le dans un sac à sandwich ou entre deux morceaux de film plastique et appuyez dessus pour créer un rectangle de beurre d’environ 15 cm x 20 cm et 1,5 cm d’épaisseur. Refroidir jusqu’à ce que la pâte soit prête et rouler la pâte refroidie en un long rectangle de 15 cm x 60 cm. Disposez-le, bords courts sur le côté et bords longs en haut et en bas. Appuyez sur le beurre frais sur le côté droit du rectangle, puis pliez la moitié gauche dessus, comme pour fermer un livre. Appuyez sur la pâte avec le rouleau à pâtisserie, en vous éloignant de vous, de l’avant vers l’arrière uniquement, pas d’un côté à l’autre – la direction dans laquelle vous roulez est absolument cruciale. Créez un rectangle de 1 cm d’épaisseur et de 1 mètre de long. Un côté long doit être le bord plié, scellé, l’autre doit être ouvert. Diviser mentalement ce rectangle en trois. Pliez le tiers inférieur vers le haut, puis le tiers supérieur vers le bas, un peu comme plier une lettre. Transférez la pâte pliée sur la plaque à pâtisserie, enveloppez-la de film plastique et congelez-la encore 30 minutes.Retirez-la du congélateur, déballez et posez la pâte devant vous exactement comme avant, comme une lettre pliée, puis donnez-la un quart de tour pour que les bords longs soient sur les côtés et les bords courts en haut et en bas. Roulez-le à nouveau dans un rectangle de 1 cm d’épaisseur et 1 mètre de long. Tracez mentalement une ligne à mi-hauteur de la pâte, puis pliez le bord inférieur vers le haut pour rencontrer la ligne centrale, et faites de même avec le bord supérieur. Enfin, repliez toute la moitié supérieure de la pâte sur elle-même. Remettre sur la plaque à pâtisserie, envelopper et congeler 30 minutes de plus Beurrer 12 grands moules à muffins en graissant la surface plane entre les tasses ainsi que les tasses elles-mêmes.Ensuite, faire la garniture: mélanger le sucre muscovado, le sucre semoule et la cannelle jusqu’à homogénéité et réserver. Rouler la pâte à croissant refroidie en un rectangle de 30 cm x 80 cm, de 1 à 2 cm d’épaisseur. Disposez-le de manière à ce que les bords courts soient sur les côtés. À l’aide d’un pinceau à pâtisserie, badigeonnez la pâte de beurre fondu en laissant une bordure de 4 cm de large le long des bords supérieurs. Saupoudrez la garniture sur tout le beurre fondu et tapotez-la pour qu’elle commence à s’y dissoudre.En partant du bord le plus long le plus proche de vous, roulez la pâte fermement, comme un rouleau suisse. Tournez-le pour qu’il repose sur sa couture. À l’aide d’un couteau tranchant non dentelé, trancher la bûche de pâte en 12 petits pains égaux. Prenez chaque pain et tirez sur l’extrémité libre de la pâte roulée pour l’étirer très légèrement, puis placez-la sous l’une des extrémités coupées du pain pour le sceller – cela crée une base sur laquelle ils peuvent s’asseoir. Placez-les dans le moule à muffins beurrés. Laisser lever 2 heures; un four complètement froid est le meilleur endroit. Placez-les sur l’étagère centrale, avec un petit bol d’eau chaude sur le fond du four, et fermez la porte – jusqu’à ce qu’elle soit levée et élastique au toucher. Retirer du four avec le bol d’eau, puis chauffer le four à 200 ° C / gaz 6.Placez les petits pains dans le four et réduisez immédiatement la température à 180 ° C / gaz 4. Cuire au four pendant 25 à 30 minutes, jusqu’à ce que complètement gonflé et en champignons sur les bords des moules à muffins. Ils doivent être d’un brun foncé et doré.Retirez-les du four et laissez-les pendant cinq minutes, puis soulevez-les et placez-les légèrement de travers dans leurs boîtes pour refroidir davantage, de sorte que la base de chaque pain ne touche pas la base du pain. tasse à muffins. Cela leur permet de refroidir sans coller aux tasses lorsque le sucre se solidifie.Faire la garniture en mélangeant le sucre et la cannelle dans un grand plat peu profond, et lorsque les petits pains sont complètement refroidis, les rouler doucement dans la garniture pour les enrober encore plus . Mangez dès que possible.