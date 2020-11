je

Cet été, nous sommes tous sortis après des mois à l’intérieur d’une demi-pierre de plus et avec une sacrée gueule de bois, cette fois, il s’agit de faire les choses différemment.

Bien que le verrouillage signifie s’ennuyer et rentrer à l’intérieur avec des bouteilles d’alcool clignotantes, ce n’est pas le moment de renvoyer le rosé bon marché. Lockdown 2.0 consiste à boire moins, mais à boire mieux.

Préparez-vous

Nous buvons de mauvaises boissons pour en finir avec; un bien fait peut être savouré. Investissez dans une bonne configuration de bar et donnez à l’heure de l’apéritif une occasion. Commencez par ce que vous sirotez. «Il est si important de boire dans un verre dont vous êtes fier», déclare le directeur commercial de Boatyard Distillery, Declan McGurk, «Les lunettes, c’est comme s’habiller, elles améliorent votre boisson et vous font vous sentir mieux.»

À la maison, vous pouvez vous en sortir avec quatre types: ceux pour le vin, les gobelets – parfois appelés verres à roches – les highballs et les coupes (qui fonctionnent pour le champagne, les martinis et les manhattans, les aigres et même les petites margaritas). Riedel (riedel.com), LSA (lsa-international.com) et Baccarat (baccarat.com) sont généralement considérés comme faisant les meilleures choses, mais les types maladroits seront mieux d’essayer le verre recyclé de Rockett St George (rockettstgeorge.co.uk, à partir de 30 £ pour quatre) ou des pièces minimalistes de Villeroy et Boch (villeroy-boch.co.uk, prix à partir de 20 £ pour quatre). Alessandro Palazzi de Dukes recommande de conserver un ensemble au congélateur afin qu ‘«après 20 minutes de service, tout cocktail restant puisse être versé dans le second verre, congelé, pour maintenir sa température optimale de refroidissement.»

Ensuite, mettez votre équipement de mixage en forme. Les cocktails sont de petites choses contraires, déséquilibrées par la moindre averse. Un bon jigger – ce drôle de sablier en métal – est la clé. Les recettes de boissons oscillent de manière promiscue entre les millilitres, les cuillères à soupe et les onces liquides, alors procurez-vous un jigger qui en mesure au moins deux. Ironiquement pas les sabliers eux-mêmes, les meilleurs que j’ai trouvés sont les Mesure de cocktail Mercer (9,50 £, boroughkitchen.com) et Jigger angulaire de vol d’Oxo (8 £, johnlewis.com), qui comptent tous deux des quantités minuscules, utiles dans les boissons classiques où de minuscules éclaboussures font une grande différence. Vous trouverez des mesures précises à suivre dans le brillant Livre de recettes de cocktails de Hide below man Oskar Kinberg, alors que de tous les livres de recettes classiques, j’ai trouvé Charles Schumann’s Bar américain le meilleur.

La glace est également extrêmement importante, alors suivez les conseils du copropriétaire de Kwãnt, Eric Lorincz, pour créer le vôtre. «Les plus gros cubes sont toujours meilleurs car la glace conservera la température froide de la boisson plus longtemps sans se diluer», dit-il. Anna Sebastian d’Artesian suggère d’abandonner le bac à glace pour les tupperware; «Remplissez les boîtes de tupperware avec de l’eau filtrée ou bouillie et laissez-les dans un congélateur propre pendant un jour et demi», dit-elle. «Il y aura une petite partie de la glace où elle sera trouble avec les impuretés de l’eau, alors coupez cela, puis coupez le reste de la glace en carrés et gardez-le au congélateur prêt à être utilisé dans toutes vos boissons.»

La plupart des boissons doivent être préparées dans un shaker à cocktail; Les agitateurs en trois pièces sont les meilleurs, car ils contiennent une crépine intégrée. Celles-ci peuvent devenir absurdement chères, mais la fabrication japonaise Agitateur AG (34,95 £, masterofmalt.com) est excellent, et avec une capacité de 50cl, peut faire quelques bonnes boissons à la fois. le Shaker à recette John Lewis (20 £, johnlewis.com) est intelligent et a des guides de boissons classiques gravés sur les côtés. Achetez une cuillère de bar, ce qui facilite le brassage – obtenez ce que l’on appelle un style européen, avec un pilon à une extrémité. Fournisseur de restauration Nisbets (nisbets.co.uk) a une bonne gamme de £ 10.

Les chariots à cocktails offrent un endroit pratique pour garder tout cela, à côté de toute l’alcool. Les meilleurs ont une bouteille dédiée et des supports en verre, comme le Chariot de service Kahnah (119 £, wayfair.co.uk), respire le style absolu, comme le chariot en rotin de Oliver Bonas (275 £, oliverbonas.com), ou sont suffisamment compacts pour garder vos boissons bien rangées sans vous gêner, comme le Chariot Aria (129 £, urbanoutfitters.com).

Les ingrédients sont tout

Il va sans dire que là où les budgets le permettent, cela aide toujours à améliorer vos spiritueux, qu’il s’agisse de whisky, rhum, gin, vodka ou brandy. Mais les bons bars à domicile ont besoin des bizarreries; amusant pour expérimenter et essentiel pour la plupart des mélanges. Le vermouth est vital; Rogue royal (regalrogue.com) fabriquent le leur à partir de vin biologique, et les résultats sont assez bons pour être bu sur de la glace avec juste un peu de limonade, tandis que Starlino est magnifique sur l’étagère du bar et a un goût encore meilleur (22,95 £, thestarlino.com). Ceux qui dirigent une barre sèche devraient essayer Martini Vibrante; ils ont à la fois des «vermouths» secs et sucrés sans alcool, à partir de 10 £ (ocado.com). Les autres éléments essentiels sont Campari (pour les negronis), Triple sec (pour les margaritas, les cosmopolites et bien d’autres), grenadine (brise marine, lever de soleil tequila) et une bouteille de Angostura amer (à peu près tout). Si tout cela semble trop d’efforts, demandez à quelqu’un d’autre de faire le travail à votre place: Lyaness à la maison propose des bouteilles de mélanges primés de Ryan Chetiyawardana (13 £, Deliveroo.co.uk), Bethnal Green’s Coupette a son menu préféré à partir de 10 £ (Deliveroo.co.uk) et Le service cocktail partage des bouteilles à partir de 14 £ (thecocktailservice.co.uk).

Nous sommes également dans la nouvelle ère des non-alcooliques. Alors que le vino sans alcool est encore, pour la plupart, trop sucré – bien que le riesling sans alcool de Waitrose Leitz Eins Zwei Zero n’est pas mal pour 7 £, et Saicho Le thé pétillant infusé à froid peut remplacer une bouteille de pétillant (7,99 £, saichodrinks.com) – zéro pour cent des spiritueux prospèrent: Feuille de graines (seedlipdrinks.com) et Lyre (lyres.co.uk) restent les leaders du marché, en particulier pour les alternatives au gin, mais essayez le nouveau venu Oiseau moqueur pour la tequila sans le coup de pied (mockingbirdspirit.com) ou Wilfred’s apéritif (wilfredsdrinks.com) pour faire un spritz sans se faire bander.

Mise à niveau de livraison

Si vous aimez le vin, rendez service au foie et optez pour des options en boîte, où vous pouvez boire aussi peu que vous le souhaitez sans compromettre le reste de la bouteille. Oubliez l’ambiance fracassée d’un camping: St-Jean offrent trois litres de leur excellente maison blanc, rouge et rosé pour 38 £ (stjohnrestaurant.com), et Le Grappin faire leurs formidables «Bagnums» à deux bouteilles à partir de 27 £ (legrappin.com). D’autres bonnes options incluent Vinoteca cinq litres de Vi Negre (68 £, vinoteca.co.uk), tandis que Boutique Cuvée faites-en un pour ceux en orange (31,50 £, shopcuvee.com). Si vous faites des bouteilles, un Coravin peut extraire du vin sans enlever le bouchon mais peut être coûteux, bien que le nouveau système Pivot soit bon pour le vin de tous les jours, et l’option la moins chère encore (à partir de 99 £, coravin.co.uk).

La bière en sac n’existe pas encore, mais casser des canettes de bière blonde bon marché n’est pas la bonne. Au lieu de cela, soutenez Battersea Sambrook’s en dégustant le pack de soins de couvre-feu (27,50 £, sambrooksbrewery.co.uk), ou essayez quelque chose du micro-producteur de Daltson, le Brasserie de 40 pieds (40ftbrewery.com). Il est vrai que Becks Blue porte bien son nom, mais Vaisseau fantôme d’Adnams 0.5% (adnams.co.uk) propose une bière blonde sans alcool qui n’a pas le goût de pisse.

Reste sec

Le tirage au sort de Mad Men d’un cocktail quotidien peut être séduisant, mais les boissons fortes s’empilent rapidement. Le gouvernement ne conseille pas plus de 14 unités par semaine, réparties sur au moins trois jours, ce qui équivaut à environ six pintes. Les jours secs sont recommandés. Découvrez où vous en êtes avec le drinkaware.co.uk outil d’auto-évaluation, et gardez un œil sur votre consommation à l’aide du Contrôle des boissons app (drinkcontrolapp.com), qui est probablement le moyen le plus simple d’augmenter vos unités – vous ajoutez les boissons et il vous indique si vous allez trop loin, en ajoutant facilement le coût et le nombre de calories. Pour ceux qui ont besoin d’un peu d’encouragement, le Boire moins app (drinklessalcohol.com) propose des rapports de progrès quotidiens.

Pourtant, réduire peut signifier un changement de mentalité. Ruby Warrington’s Podcast Sober Curious permet une bonne écoute – vous pouvez combiner avec un entraînement pour des points de brownie supplémentaires – tandis que Millie Gooch est à venir Manuel de la Sober Girl Society propose une approche amusante de l’abandon, elle-même inspirée par la Joie inattendue d’être sobre, par Catherine Gray. William Porter L’alcool expliqué détaille exactement pourquoi et comment l’alcool peut avoir une telle emprise sur les gens, tandis que Simon Chapple Un guide de survie sobre a le sens de quelqu’un qui a définitivement été là, qui a fait cela et qui a retrouvé le chemin du retour.