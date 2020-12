Record battu! La pétition pour renvoyer Amber Heard atteint 2 millions | AP

Il semble que le public ne veut pas de l’actrice Ambre entendu de retour en tant que princesse Mera, alors que des centaines de milliers de personnes se réunissent pour un objectif commun, qu’elle est renvoyée du prochain film de Aquaman, ils atteignent donc presque 2 millions de demandes.

Bien qu’Amber Heard ait gagné le rejet de tous les réseaux sociaux pour sa confrontation juridique avec le célèbre acteur Johnny Depp, son triomphe dans le procès The Sun la maintient apparemment dans le jeu.

C’est ainsi que les fans réclament depuis longtemps leur congédiement d’Aquaman 2, cependant l’actrice a confirmé il y a quelques semaines à Entertainment Weekly que son rôle de princesse Mera est toujours d’actualité et qu’elle a très hâte de commencer le tournage.

D’un autre côté, la pétition de Change.org appelant à son licenciement est beaucoup plus forte que jamais, car près de deux millions de personnes ont signé pour que cela se réalise, donc Amber n’a pas la tâche facile avec le public.

Et c’est que lorsque Amber Heard est revenue en tant que belle et puissante Mera dans Aquaman, elle a réussi à gagner le cœur du public, car son image et son charisme lui ont donné une place vraiment spéciale en tant que super-héroïne des profondeurs et l’intérêt amoureux du protagoniste, réalisant cela profiter de la renommée et de la gloire pendant un certain temps.

Cependant, il avait déjà derrière son dos les accusations de violences conjugales qu’il avait portées contre Johnny Depp et qu’ils allaient bientôt apporter des conséquences extrêmement graves à sa carrière.

Il a remporté le procès de Londres, il est vrai, cependant, sa réputation auprès des consommateurs hollywoodiens a piqué du nez et les effets sont visibles.

Ainsi, la pétition lancée sur Change.org par Jeanne Larson il y a quelques mois compte déjà plus de 1,73 million de signatures et continue d’avancer rapidement.

Il ne fait aucun doute que les internautes se sont réunis pour effacer Ambre entendu Aquaman 2, car ils se sont suffisamment réunis pour que cela se produise.

Amber Heard a été dénoncée comme un agresseur domestique par Johnny Depp. Dans son procès de 50 millions de dollars, Johnny Depp décrit de nombreux incidents de violence conjugale qu’il a subis aux mains de sa femme Amber Heard, y compris un incident dans lequel elle l’a frappé deux fois au visage et un autre dans lequel il s’est cassé le doigt avec une v0dka “.

Cela doit être reconnu et des mesures doivent être prises pour empêcher qu’un agresseur connu ne soit célébré dans l’industrie du divertissement. Faire la bonne chose. Éliminez Amber Heard d’Aquaman 2 », lit-on dans la pétition de signature.

Cependant, pour le moment, Amber Heard peut être assurée que son contrat avec Aquaman 2 est sûr.

Mais il est important de noter que l’avenir est très incertain pour elle, car les réseaux sociaux ne la veulent pas vraiment et en ligne il y a d’innombrables utilisateurs qui cherchent à l’affecter de quelque manière que ce soit, chaque jour nous pouvons observer de nouveaux exemples.

Maintenant, une question qui s’est souvent posée est de savoir quel studio voudrait embaucher une actrice si détestée par le Web?, La grande majorité des internautes restant du côté de Johnny Depp, même après avoir été abandonné par certains grands studios.

Il semble que l’horizon ne semble pas du tout bon pour l’interprète de la princesse Mera et certains pensent que la suite de Aquaman ce sera l’un de ses derniers rôles majeurs.

Il est à noter que l’acteur Johnny Depp a également connu plusieurs mois difficiles cette année, notamment en ce qui concerne son séjour dans Fantastic Animals 3, un film dans lequel il devait jouer le diabolique Gellert Grindelwald.

Eh bien, comme vous vous en souvenez peut-être, après avoir été vaincu à Londres, l’acteur a été renvoyé du projet et a annoncé sa retraite via son compte Instagram officiel, provoquant une grande vague de soutien en sa faveur.

C’est ainsi que le studio a choisi Mads Mikkelsen comme nouveau magicien, mais le lancement pourrait être saboté par les fans de Johnny, qui continuent d’appeler au licenciement d’Amber Heard d’Aquaman 2.

