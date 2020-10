Récupérer de WhatsApp: photos, vidéos et messages supprimés! | .

En quelques années, WhatsApp est devenu l’une des applications les plus utilisées au monde, chaque fois qu’une nouvelle mise à jour ou un nouvel outil d’application est lancé, cela devient une tendance, aujourd’hui nous vous montrons comment vous pouvez récupérer des messages, des vidéos, des photos et vous pouvez même sauver les messages vocaux qui ont déjà été supprimés.

Selon une statistique d’un portail Internet, 17% des utilisateurs au Mexique utilisent WhatsApp au moins six heures par jour, c’est beaucoup de temps car grâce à cette application, nous pouvons communiquer par SMS, appel ou appel vidéo.

Au fil des ans, les progrès technologiques ont été assez évidents et sont constamment à la mode car les applications de notre téléphone sont constamment mises à jour, ainsi que d’autres appareils numériques.

Depuis quelques années que WhatsApp sample vous permet de supprimer les messages qui ont été écrits dans votre chat, cependant il est possible que la personne à qui vous l’avez envoyé l’ait vu avant de l’avoir supprimé, dans le cas où il a été actif et a ouvert son chat de quoi Sinon, seule la légende du message supprimé apparaîtra.

Pour votre part, lorsque vous supprimez ce message, vous pouvez même supprimer la même légende et ne rien avoir dans votre conversation, mais elle apparaîtra à l’autre personne.

La même chose s’applique avec fichiers multimédias Cependant, il est possible que vous puissiez récupérer ce contenu, évidemment celui qui le souhaite doit le faire avec une grande responsabilité car il ne sait pas quelle surprise il peut prendre lors de la récupération de fichiers ou de messages.

Grâce à WAMR, une nouvelle application que vous pouvez utiliser pour récupérer ce type de données et de documents comme beaucoup d’autres, vous pouvez l’utiliser pour votre WhatsApp Vous pouvez le télécharger pour l’installer via le Play Store et le configurer est une étape très simple.

Comme étape numéro un lors de l’ouverture de cette application, vous devez sélectionner les autres applications que vous souhaitez surveiller, afin que ce programme soit actif dans ce cas, il s’agirait évidemment de WhatsApp, il demandera des autorisations auxquelles vous devez accéder pour pouvoir l’utiliser.

Une fois que vous êtes connecté, il surveillera vos conversations dans WhatsAppVous aurez la possibilité de trouver du contenu supprimé une fois que cela aura été fait, l’application WAMR vous enverra une notification.

D’après ce que l’on peut voir, vous devez donner suffisamment d’autorisations à cette application, car si vous souhaitez également récupérer des photos ou des vidéos et même des notes vocales, vous devrez lui donner accès à votre stockage sur l’appareil, car vous devrez faire une copie dans le au cas où la personne aurait supprimé du contenu dans votre conversation WhatsApp.

Vous pourrez voir les conversations WhatsApp et filtrer uniquement les messages supprimés, plus vous aurez accès aux documents et messages supprimés dans un onglet “multimédia supprimé” et il vous donnera également la possibilité de télécharger certains statuts.

Il y a quelques exceptions:

Pour cela, dans le cas où l’écoute a été réduite au silence et que le message supprimé a été vu, WhatsApp n’enverra pas de notification de l’image ou du message, et WAMR ne pourra pas enregistrer les informations de celui-ci. Les messages supprimés avant l’installation de l’application ne peuvent pas être récupérés. Si votre connexion Internet est en panne ou si vous êtes déconnecté, les fichiers peuvent être supprimés avant que l’application ne fasse une sauvegarde. Vous devrez sûrement activer les téléchargements automatiques car si vous n’êtes pas connecté au Wi-Fi, ils ne pourront pas télécharger si vous ne l’avez pas activé.

La application WAMR enverra un message à votre téléphone à partir du moment où le message a été supprimé, il s’applique également à d’autres fichiers, le message qui a été supprimé apparaîtra presque immédiatement et vous pourrez y accéder.

Un autre avantage que cette application vous offre est que vous pourrez voir toute la conversation sans que l’autre personne ne le remarque, car pour la plate-forme WhatsApp, vous n’ouvrirez pas leur conversation elle-même, vous pouvez donc être apparemment incognito.

Les applications qui vous permettent de récupérer du contenu en plus de WhatsApp sont

Messenger Instagram Facebook Telegram YouTube BBVA Mexique

Nul doute qu’à chaque fois que la technologie nous surprend grâce à ces avancées, elle nous facilite encore la vie, même si si vous y réfléchissez, c’est une nouvelle façon de détourner vos contacts, vous ne le pensez pas.

