drienne Herbert, mieux connue de ses 70 000 followers sur Instagram sous le nom d’Adrienne LDN (@adrienne_ldn), dégage une énergie contagieuse. Passer quelques minutes avec elle suffit à vous persuader de * tenter * quoi que ce soit qu’elle fasse pour avoir l’air et se sentir aussi bien qu’elle – même si cela signifie se lever à 5h30 tous les jours.

Mais comme tant de choses dans la vie, le moment d’ampoule d’Herbert pour son «heure de puissance» ou sa stratégie pour atteindre ses objectifs de vie – qui a inspiré son podcast à succès, qui a accumulé plus d’un million de téléchargements – est né de la douleur, après avoir connu trois des années d’essais pour un deuxième enfant, un traitement par FIV et une fausse couche. «Je n’en ai pas vraiment parlé avant parce que lorsque vous traversez quelque chose comme ça, je pense que vous sentez que vous avez juste besoin de le traverser. Quand je réfléchis à cette année-là, pourquoi j’ai décidé de changer ma vie, mes habitudes et ma routine, c’était parce que, honnêtement, j’avais juste besoin de me sentir bien à nouveau », dit-elle. «Je me sentais si bas que j’avais fini, j’ai besoin d’un nouveau départ.»

Son nouveau livre Power Hour est essentiellement une bible pour profiter au maximum de vos matins pour faire des pas vers la réalisation de vos objectifs, petits ou grands, et après l’année écoulée que nous avons tous eue, le moment est venu. «Cette année, il y a eu un tel défi mondial partagé, tout le monde a eu tellement de choses à faire que je pense que nous sommes tous prêts à dire simplement« OK, allons de l’avant maintenant »», déclare Herbert.

Les meilleurs conseils d’Adrienne pour récupérer votre matinée

(Adrienne Herbert se lève à 5h30 du matin pour se consacrer une heure entière / Nathan Gallagher)

«La Power Hour consiste à récupérer une partie de votre temps dans la première heure de votre journée avant que le reste du monde ait besoin de votre amour, de votre attention et de votre énergie. Être constamment connecté peut rendre difficile la maîtrise de son temps. Personnellement, ma vie est de plus en plus rapide, il y a tellement plus de demandes sur mon temps ces jours-ci que sans me créer cette heure non négociable pour moi-même, j’avais l’impression de ne jamais rien faire pour moi. Utilisez l’heure du pouvoir pour faire quelque chose qui est intentionnel – cela peut être tout ce que vous voulez, quelque chose pour lequel vous n’avez généralement pas le temps ou quelque chose qui vous préparera pour le reste de la journée », explique-t-elle.

Créer votre propre heure de puissance

«Quand j’ai commencé mon heure de puissance matinale en janvier 2017, je venais d’avoir l’opportunité de m’entraîner pour mon premier marathon de Londres, alors j’ai décidé de remonter l’horloge d’une heure avant que mon fils ne se réveille habituellement. Si cela vous semble trop difficile, vous pouvez commencer par le faire pendant une demi-heure chaque matin ou vous donner une heure de puissance une fois par semaine – vous n’avez pas à vous lancer directement! Faites savoir à vos colocataires, partenaires ou enfants que vous ne serez pas disponible pour eux pendant cette période et que c’est important pour vous, et j’espère qu’ils vous soutiendront. Il n’y a rien d’égoïste ou d’indulgence à prendre une heure pour lire dans son lit ou se promener dans le parc avec son chien. “

Préparez-vous à réussir

«Il y a de la variabilité dans ma routine, mais les deux non-négociables sont que mon heure de puissance est toujours la première chose et j’évite mon téléphone pour ne pas en perdre 20 minutes sur les réseaux sociaux. Mon alarme est réglée à 5h30 (je sais!) Tous les jours. Je me réveille, vais dans la salle de bain et m’asperge le visage d’eau froide, puis fais 90 secondes d’exercices de respiration nasale rapide pour faire entrer de l’oxygène dans mon corps et me réveiller.

«Les petits trucs que j’ai appris au fil des ans sont des choses comme vérifier la météo et planifier mes heures de puissance pour la semaine à venir tous les dimanches afin que je sache exactement ce que je fais chaque jour et que je n’ai pas à prendre de décisions quand je ‘ je suis fatigué. Je vais étendre mes vêtements (et même ma crème pour le visage!) La veille et m’assurer que mes écouteurs sont chargés – les petites choses comptent, tout ce que vous pouvez utiliser comme excuse pour ne pas le faire.

Le pouvoir du mouvement

“J’ai interviewé 100 personnes sur leurs routines matinales sur mon podcast Power Hour, des fondateurs d’entreprise aux olympiens en passant par les psychologues, et la plupart d’entre eux commencent leur journée avec une forme de mouvement, non seulement parce qu’ils apprécient leur santé physique, mais parce qu’ils disent que s’ils ne le font pas la première chose, cela n’arrivera pas plus tard parce qu’ils sont trop occupés.

«Le mouvement est un élément important de mon heure de puissance et j’ai un chapitre entier de mon livre qui lui est dédié – je l’appelle ainsi et non l’exercice parce que certaines personnes ont des barrières associées à l’exercice, alors que le mouvement nous est instinctif. En vieillissant, nous devenons plus sédentaires, mais après avoir travaillé dans l’industrie du fitness et du bien-être pendant près d’une décennie, j’ai vu de mes propres yeux à quel point le mouvement peut être transformateur, pas seulement dans son impact sur les formes et les tailles de notre corps, mais comment cela peut tout influencer, de notre santé mentale à notre croyance en nous-mêmes.

Trouvez votre tribu

«Il n’y a pas de discipline universelle qui convienne à tous, que ce soit l’entraînement en force ou la maîtrise de la posture du corbeau, mais il y a quelque chose de vraiment puissant à pouvoir se concentrer sur un objectif, y travailler et voir les progrès. Si je devais choisir une forme d’exercice pour le reste de ma vie, ce serait la course, car cela coche toutes les cases pour moi, je peux sortir, cela me donne de la solitude et je peux doubler le temps en écoutant un livre ou podcast. Je cours trois fois par semaine, donc si je cours ce matin-là, je vais prendre mon kit et ma lampe frontale et je vais y aller. Si ce n’est pas une journée de course, je vais dérouler mon tapis et faire des travaux de mobilité et des étirements. Je suis obsédé par le Pilates sur l’application Fiit et fais parfois 10 minutes avant ma course pour activer les bons muscles avant de courir dans le froid, ça change totalement la donne!

«Même si j’enseigne beaucoup de HIIT sur l’application Fiit, mais je ne le fais pas souvent et je ne peux pas le faire tous les matins, ce qui surprend beaucoup de gens – ce serait complètement écrasant. Je considère HIIT comme un coup de caféine ou d’énergie, quelque chose que je fais quand je veux vraiment transpirer, et puis j’y vais vraiment.

«Un autre rituel du matin qui revient souvent avec mes invités de podcast est de prendre des douches froides en premier lieu, c’est une bonne chose à faire si vous avez eu une mauvaise nuit de sommeil. Faites-le pendant environ deux minutes, en vous assurant de frapper le front, la poitrine et le dos avec de l’eau froide tout en respirant profondément pour calmer le système nerveux – cela peut aussi aider à la récupération des athlètes d’endurance.

Dormir pour gagner

“J’ai un autre chapitre entier du livre consacré au sommeil – il est très important de souligner qu’avoir une heure de puissance ne signifie pas se passer de sommeil, dormir moins ne vous aidera jamais à faire plus. Pour être en mesure de faire de votre mieux, vous devez récupérer, se reposer et donner la priorité au sommeil, il ne s’agit pas de «passer à travers». Je dis dans le livre «dormir pour gagner». Je trouve en fait plus difficile de me coucher tôt que de me lever tôt, mais je me couche généralement vers 22 heures. Je suis à l’étage où il n’y a pas de technologie ou de télévision et je branche mon téléphone dans le couloir, donc une fois dans ma chambre, il j’ai l’impression qu’il n’y a pas de distractions. Je ne porte pas de suivi du sommeil et j’ai tendance à m’éloigner davantage de ce que je ressens, par exemple, au cours de la dernière semaine de mon cycle, j’ai besoin de dormir plus et de me sentir plus fatigué, c’est évident et simple des trucs.

«Personne ne peut s’en tenir à une routine parfaite tout le temps, il y a des variations naturelles dans la vie, mais l’heure du pouvoir consiste à prendre des habitudes auxquelles vous pouvez revenir, réinitialiser et recommencer. Ne sous-estimez pas l’impact que de très petits changements peuvent avoir sur toute votre vie. »