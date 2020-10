Lorsque le président Donald Trump a porté pour la première fois son chapeau rouge vif «Make America Great Again», il a incité à la création de plusieurs versions alternatives. LeBron James portait un chapeau rouge appelant à l’arrestation des policiers qui ont tiré sur Breonna Taylor tandis que les responsables de la piste du Texas Motor Speedway utilisaient le chapeau pour discuter de la météo. Le chapeau a demandé que la piste soit à nouveau sèche au milieu d’un retard météorologique continu.

Le compte Twitter de TMS a publié mercredi une photo montrant le chapeau rouge vif. Le message avait un double objectif, car il informait également les fans que l’Autotrader EchoPark Automotive 500 ne commencerait pas à 15 heures HE comme prévu. La course a débuté dimanche après-midi mais n’a duré que 52 tours avant un arrêt drapeau rouge en raison du mauvais temps. NASCAR a continué à faire pression pour que la course reprenne, mais la météo n’a pas coopéré.

Nous ne commencerons pas à 2h00 CT, mais les efforts de séchage ont déjà été couronnés de succès, aucun revers jusqu’à présent, et nous prévoyons de vous offrir une course formidable AUJOURD’HUI. # AutotraderEchoPark500 | #NLTX pic.twitter.com/4FOA0xlfeH – Texas Motor Speedway (@TXMotorSpeedway) 28 octobre 2020

“J’appelle les dibs sur le chapeau! Lol” a commenté une personne sur les réseaux sociaux. Plusieurs autres se sont joints à la conversation et ont déclaré qu’ils aimaient le design indépendamment de leurs sentiments à l’égard du président. Certains ont dit qu’ils voulaient acheter le chapeau et le porter en ville, tandis que d’autres ont simplement dit qu’ils se le procureraient en utilisant une méthode peu légale.

Avec les retards constants dus aux conditions météorologiques, les fans et les pilotes ont exprimé leur frustration. Certains ont évacué en faisant des blagues sur leurs nouvelles situations de vie, comme Matt DiBenedetto. Le pilote de la Ford Mustang No 21 Woods Brothers Racing a déclaré qu’il vit maintenant dans une Ford Fusion argentée. Le septuple champion Jimmie Johnson, en revanche, a posté une photo d’un document le nommant Texan honoraire à côté du message: “Je n’avais aucune idée de cet honneur exigé une résidence lorsque je l’ai accepté dimanche.”

Les pilotes ont trouvé différentes manières de passer le temps en attendant la reprise de la course. Joey Logano, le pilote de l’équipe n ° 22 Penske Ford Mustang, a déclaré qu’il était principalement seul parce qu’il “n’avait pas beaucoup d’amis”. Alex Bowman, le conducteur de la Chevrolet Camaro n ° 88 Hendrick Motorsports, a participé à quelques séances d’entraînement et a mangé chez In-N-Out Burger. Bubba Wallace et Ryan Blaney, quant à eux, ont participé à une série de matchs amicaux sur le jeu vidéo “PGATOUR 2K”.