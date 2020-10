HISTOIRES CONNEXES

La tension monte parmi les sorcières de Charmed.

Sarah Jeffery, qui joue le rôle de Maggie Vera lors du redémarrage de la CW, a qualifié deux de ses prédécesseurs Charmed de «tristes et franchement pathétiques» après s’être moqué de la nouvelle version de la série.

Alors que les stars originales Holly Marie Combs et Rose McGowan répondaient aux questions des fans dans une vidéo Instagram Live plus tôt ce mois-ci, Combs a reconnu le commentaire d’un adepte selon lequel le Charmed original avait été retiré de Netflix. Combs a théorisé à haute voix que «lorsque vous recherchez [the show on Netflix], ils veulent que vous trouviez le nouveau Charmed et non les anciens », ce qui incite McGowan à répondre que le redémarrage« est nul ».

«Je ne l’ai pas vu, je ne peux pas dire ça. Je ne l’ai jamais vu », a poursuivi McGowan, ajoutant à un rire de Combs que« je suis heureux que les gens aient un travail. Mais ça peut toujours être nul.

Jeffery a ensuite abordé les mots durs dans une série de tweets lundi soir: «Vous savez, j’ai vu cela plus tôt et je me suis abstenu de dire quoi que ce soit. J’ai pensé qu’il valait mieux les laisser crier dans l’abîme. Mais je tiens à dire que je trouve triste et franchement pathétique de voir des femmes adultes se comporter de cette façon. J’espère vraiment qu’ils trouveront le bonheur ailleurs, et non sous la forme de rabaisser d’autres [women of color]. Je serais gêné de me comporter de cette façon. Paix et amour pour vous tous. (Elle a ensuite partagé un GIF pas si subtil du Magicien d’Oz, dans lequel Glinda demande à Dorothy: «Êtes-vous une bonne sorcière ou une mauvaise sorcière?»)

Le mécontentement de Combs face au redémarrage de Charmed – qui entre maintenant dans sa troisième saison – est clair depuis l’annonce du projet. En janvier 2018, l’actrice a tweeté que «Charmed appartient aux quatre [main actresses], notre grande quantité d’écrivains, d’équipes et principalement de fans. Pour info, vous ne les tromperez pas en possédant un titre / timbre. Donc, au revoir.”

McGowan était au départ un peu plus favorable, écrivant sur Instagram en août 2018: «Je ne souhaite que le meilleur aux nouvelles actrices dont la carrière, espérons-le, sera lancée par cette émission dans quelque chose de long et de prospère.