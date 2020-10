HISTOIRES CONNEXES

Cela a été une semaine dramatique dans le vers Charmed, car plusieurs stars de la série originale et du redémarrage de la CW se sont prononcées publiquement les unes contre les autres. Maintenant, Holly Marie Combs prend une page du livre de Piper Halliwell et appelle à la paix.

“Mes amis Charmed … j’aimerais que tout le monde s’arrête”, a tweeté Combs jeudi soir. «La vérité sera dite et on le dira, c’est que nos problèmes étaient et sont au niveau de l’entreprise. Et nous avons les reçus. Tout comme on a demandé aux nouveaux acteurs d’être des gens qu’ils n’étaient pas, nous avons reçu des ultimatums qui étaient complètement injustes.

Elle a ajouté: «Et je dirai aux dames du redémarrage… restez ensemble… négociez ensemble et sachez que le discours entre nous, vous les gars et les équipages étant rejetés et remplacés est ce sur quoi elles comptent. Division. C’est tout. Sois béni.”

«Et pour la dernière fois, je dirai qu’il ne s’agit pas d’une seule personne qui accepte un emploi pour subvenir aux besoins de sa famille ou d’elle-même», a conclu Combs. «Il s’agit d’une industrie qui ne nous considère que comme des chiffres, que ce soit des signes suiveurs ou $. Parce qu’à la fin et en fait au début c’est tout ce que nous étions / sommes. Cool.”

Bien qu’il y ait depuis longtemps des tensions entre les castings des émissions, cette dernière flambée est survenue plus tôt cette semaine lorsque la star du redémarrage Sarah Jeffery a répondu aux critiques de Combs et Rose McGowan sur la nouvelle série, qu’ils ont faites plus tôt ce mois-ci lors d’une vidéo Instagram Live.

Au cours de la vidéo, Combs a reconnu le commentaire d’un abonné selon lequel le Charmed original avait été retiré de Netflix. Combs a théorisé à haute voix que «lorsque vous recherchez [the show on Netflix], ils veulent que vous trouviez le nouveau Charmed et non les anciens », ce qui incite McGowan à répondre que le redémarrage« est nul ».

«Je ne l’ai pas vu, je ne peux pas dire ça. Je ne l’ai jamais vu », a poursuivi McGowan, ajoutant à un rire de Combs que« je suis heureux que les gens aient un travail. Mais ça peut toujours être nul.

«Je trouve triste et franchement pathétique de voir des femmes adultes se comporter de cette façon», a tweeté Jeffery lundi. «J’espère vraiment qu’ils trouveront le bonheur ailleurs, et non sous la forme de rabaisser d’autres [women of color]. Je serais gêné de me comporter de cette façon. Paix et amour pour vous tous.

Combs a répondu aux tweets de Jeffery mardi, les qualifiant de «certains [bulls–t]. » McGowan a également réagi aux tweets de Jeffery mercredi, bien que sa réponse ait été un peu plus combative que les tweets de Combs. «Chère Sarah Jeffery, honnêtement, je n’avais aucune idée de qui vous étiez jusqu’à ce que vous tweetiez», a-t-elle écrit dans une histoire Instagram. Après avoir insisté sur le fait que sa critique du redémarrage n’avait rien à voir avec sa diversité, elle a ajouté: «Il n’y a ni âme ni cœur dans quelque chose qui est fait uniquement pour le profit tout en refusant d’élever et d’innover. Les redémarrages seront toujours l’ombre, les originaux seront toujours le soleil. Je vous souhaite bonne.”

Le casting de Charmed tourne actuellement la troisième saison du redémarrage, qui devrait être diffusée en 2021.