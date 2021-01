je

C’est officiel: un redémarrage de Sex and the City est enfin en cours, après des mois (ou des années?) de spéculations fébriles.

Adaptée du roman de Candace Bushnell, la série originale a retracé la vie et les amours d’un groupe soudé d’amies basées à Manhattan, diffusée sur HBO entre 1998 et 2004, puis donnant naissance à deux films dérivés.

Sarah Jessica Parker, qui a joué le rôle de la chroniqueuse incroyablement bien rémunérée Carrie Bradshaw dans la série à succès de Darren Starr, a partagé une bande-annonce pour la série à venir, qui s’intitulera And Just Like That … en clin d’œil à l’un des slogans de Bradshaw, sur Instagram hier.

«Je n’ai pas pu m’empêcher de me demander… où sont-ils maintenant?» elle a sous-titré le message, faisant une autre référence à l’une des voix off de son personnage.

Les Castmates Kristin Davis (Charlotte) et Cynthia Nixon (Miranda) ont également partagé le message, mais Kim Cattrall, qui a joué Samantha dans la série originale, ne fera pas partie de la nouvelle série, ayant précédemment révélé qu’elle ne souhaitait pas reprendre son rôle .

Pour paraphraser Carrie elle-même, nous ne pouvions nous empêcher de nous demander – à quoi ressembleront Sex and the City sans Samantha? Voici tout ce que nous savons jusqu’à présent sur la nouvelle série…

De quoi et juste comme ça…?

(

Carrie aura-t-elle conservé son sens du style idiosyncratique? Presque définitivement

/ Warner Bros )

La nouvelle série, qui sera produite par les trois acteurs principaux avec Michael Patrick King, suit Carrie, Charlotte et Miranda alors qu’ils «naviguent dans le voyage de la réalité compliquée de la vie et de l’amitié dans la trentaine à la réalité encore plus compliquée de la vie. et l’amitié dans la cinquantaine », selon un communiqué de presse. Alors… ce sera plus ou moins pareil, alors.

Bien que la bande-annonce ne donne certainement rien, nous pouvons certainement nous attendre à ce que les nouveaux épisodes explorent les expériences de notre trio central en matière de mariage, de parentalité et de vie en ville. Nous supposons que Carrie vit du produit d’un compte Instagram réussi, mais sera-t-elle toujours avec Big? Nous devrons attendre et voir.

Sur quelle chaîne sera-t-il diffusé?

Et Just Like That… fera ses débuts sur HBO Max, le nouveau service de streaming de la chaîne américaine. «J’ai grandi avec ces personnages et j’ai hâte de voir comment leur histoire a évolué dans ce nouveau chapitre, avec l’honnêteté, l’émotion, l’humour et la ville bien-aimée qui les a toujours définis», Sarah Aubrey, responsable de l’original contenu et HBO Max, a déclaré dans un communiqué. Il y aura 10 épisodes, chacun d’une durée d’une demi-heure (tout comme l’émission originale).

C’est le dernier redémarrage à atterrir sur l’ardoise HBO Max – la plate-forme de streaming prévoit déjà de faire revivre le classique pour adolescents des Noughties Gossip Girl et le drame vampire True Blood.

Pourquoi Kim Cattrall n’apparaît-il pas lors du redémarrage?

Cattrall aurait eu des désaccords avec Parker dans le passé et a clairement indiqué qu’elle ne participerait à aucun autre projet lié à Sex and the City.

(

Cattrall avec Parker dans Sex and the City 2

)

«J’ai dépassé la ligne d’arrivée en jouant à Samantha Jones parce que j’aimais Sex and the City», a-t-elle dit précédemment. «C’était une bénédiction à bien des égards, mais après le deuxième film, j’en avais assez. Je ne pouvais pas comprendre pourquoi ils ne me remplaceraient pas simplement par une autre actrice au lieu de perdre du temps à l’intimidation. Non signifie non. »

Répondant à un commentaire Instagram sous la nouvelle bande-annonce suggérant que Cattrall et Parker «ne s’aiment pas», cette dernière a déclaré qu’elle n’avait «jamais dit cela» et «ne le ferait jamais», mais a confirmé: «Samantha ne fait pas partie de cette histoire . Mais elle fera toujours partie de nous. Peu importe où nous sommes ou ce que nous faisons. »

Quand va-t-il sortir?

HBO a révélé que le tournage devrait commencer à New York à la «fin du printemps», mais comme tant de productions télévisées, cela dépendra sans doute de la pandémie de coronavirus et des restrictions de verrouillage dans la ville. En tant que tel, aucune date de sortie n’a encore été confirmée, mais il est peu probable qu’elle atterrisse sur nos écrans en 2021. En attendant, vous pouvez revenir sur les aventures de Carrie and co sur Now TV.