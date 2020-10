Plus d’une décennie depuis la première de la série, la série emblématique 16 et Enceinte de MTV revient avec six nouvelles histoires de grossesses inattendues de jeunes mères. Avant la première de la série documentaire réinventée le mardi 6 octobre, Madisen, 17 ans, de Heber Spring, Arkansas, s’est ouverte à PopCulture.com à propos de sa transition imprévue de pom-pom girl all-star à la mère de 6 mois- la vieille fille Camille dans une petite ville où les affaires de tout le monde sont sur la table pour les potins.

C’était “un peu difficile” de s’ouvrir aux caméras sur les parties les plus difficiles de sa vie après qu’elle et son petit ami joueur de football, Christian, aient appris qu’elle était enceinte à 15 ans, mais l’équipe de tournage l’a rendue “super confortable”, Madisen dit PopCulture. “C’est juste excitant de regarder en arrière, même quand j’étais enceinte, et de voir à quel point je suis différente. … J’ai vraiment l’impression d’avoir beaucoup grandi depuis.”

(Photo: MTV)

Élevée par le père célibataire Nick après que sa mère ait quitté la photo à un jeune âge, Madisen espère que Christian pourra être la moitié du père de son père, surtout après combien Nick l’a soutenue tout au long des moments difficiles de la grossesse à l’adolescence dans une petite ville. «Le fait qu’il me soutienne tout le temps était probablement ce qui me maintenait ensemble», expliqua-t-elle, se rappelant les appels qu’elle passerait à son père après avoir entendu des mensonges vicieux sur leur famille en ville. Il lui conseillait de lâcher prise et de s’élever au-dessus des ragots, notant qu’ils devaient être malheureux dans leur propre vie ou jaloux d’elle pour parler si mal. «C’est le meilleur papa et c’est un papa encore meilleur», a-t-elle jailli.

Alors que Madisen et Christian ont connu des hauts et des bas tout au long de la grossesse et après la naissance de Camille, les deux vivent de nouveau ensemble et font de leur mieux pour que cela fonctionne pour leur fille. Alors que Christian a toujours «soutenu» sa petite amie, devenir parents et «avoir cette personne supplémentaire qui compte plus que votre relation» a certes mis une pression sur les choses pendant un certain temps. “Je pense surtout que maintenant, Camille ayant presque 7 mois, nous avons eu beaucoup de temps pour parler et mieux communiquer”, a poursuivi Madisen. “J’ai l’impression que maintenant nous avons une meilleure compréhension de ce qui a mal tourné notre relation et où la réparer.”

En regardant son histoire jouer à la télévision nationale mardi, Madisen espère que les gens qui regardent qui sont dans une situation similaire savent “vous pouvez le faire et tout ira bien”, indépendamment de ce qu’ils décident de faire de leur grossesse. Quant à son propre voyage imprévu vers la maternité, Madisen n’a aucun regret. «Ça a été incroyable», dit-elle. “Je ne m’attendais pas à ce que ce soit comme ça que je vis ma vie à 17 ans, mais je ne changerais rien pour le monde.” 16 et Pregnant sortent le mardi 6 octobre à 21 h HE sur MTV. Pour en savoir plus sur la franchise Teen Mom de PopCulture, cliquez ici.