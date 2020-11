Ree Drummond parle d’un nouvel ajout à sa famille. La star de Pioneer Woman a révélé qu’elle et son mari Ladd avaient accueilli leur fils Jamar depuis un an et demi dans leur ranch de l’Oklahoma dans une exception à partir de son prochain livre d’essais, Frontier Follies, partagé avec PEOPLE mardi.

“Je n’ai pas beaucoup écrit ou parlé publiquement de lui, car d’une part, l’agence d’État qui gère le placement a des règles strictes contre la publication d’enfants en famille d’accueil sur les réseaux sociaux, ce que je comprends”, a déclaré la star de Food Network dans l’extrait. «De plus, je n’ai jamais voulu soumettre Jamar à plus d’attention qu’il ne le souhaitait ou n’en avait besoin avant d’avoir la chance de s’installer et de s’orienter dans notre maison. Maintenant que Jamar a 18 ans, Drummond a continué que les restrictions étatiques sur la divulgation de son identité ont été levées, ajoutant que Jamar “m’a dit qu’il était fatigué d’avoir l’impression que nous essayions de le cacher du monde.”

Drummond est également la mère d’Alex, 23 ans, de Paige, 21 ans, de Bryce, 18 ans et de Todd, 16 ans, et a déclaré que même si elle et Ladd n’avaient pas envisagé de favoriser un enfant dans le passé, leur état d’esprit a changé lorsque Ladd a rencontré Jamar au lycée. pratique du football dans leur ville natale de Pawhuska. “Les circonstances de Jamar se sont présentées à nous d’une manière que nous ne pouvions pas ignorer”, a poursuivi Drummond.

Depuis qu’il a amené Jamar dans leur maison, Drummond a déclaré que l’adolescent était devenu «une partie inextricable de notre famille farfelue». Elle a ensuite révélé qu’il était alité pendant six semaines au début après un accident de VTT dans leur ranch, qui, selon elle, «nous a tous forcés à être très proches et rapides». Heureusement, Jamar s’est complètement rétabli depuis l’accident et est «revenu à toutes ses fonctionnalités», a assuré Drummond. Il attend avec impatience le futur et joue peut-être au football universitaire. “Grâce à une tonne de détermination, Jamar a excellé dans le football, et il a déjà reçu quelques offres d’université, avec plus sûr de venir!” Drummond a jailli. “Je suis fier de l’enfant et j’ai hâte de voir où la vie le mène. Je serai dans les gradins pour l’encourager.”

La famille Drummond a également d’autres bonnes nouvelles à l’horizon, avec sa fille Alex qui s’est fiancée en août avec son petit ami de longue date, Mauricio Scott. Alex et son futur mari se sont rencontrés pour la première fois au cours de leur première année à la Texas A&M University, où ils ont obtenu leur diplôme ensemble en 2019. Drummond a partagé qu’elle était “si heureuse” pour le couple après avoir annoncé la grande nouvelle sur les réseaux sociaux.