La vision de Lampard de voler des arrières latéraux à Chelsea, épingler les ailiers de l’opposition et fournir les balles pour son attaque, a coûté beaucoup moins cher qu’elle n’aurait pu.

Certainement si vous considérez les 50 millions de livres sterling qu’il a fallu pour sécuriser Ben Chilwell de Leicester cet été.

Lampard, lui-même, admet qu’il a été coupable d’avoir pris les talents de l’arrière droit pour acquis, compte tenu de son ascension remarquable depuis son retour d’un prêt à Wigan il y a 18 mois.

Sa vitesse, son endurance et sa traversée mortelle en ont fait l’une des armes les plus dangereuses de Chelsea cette saison – et l’ont vu s’imposer comme la menace la plus sérieuse pour Alexander-Arnold dans l’équipe d’Angleterre.

Southgate a été tellement impressionné par ses débuts aux Trois Lions le mois dernier – même après un carton rouge pétulant contre le Danemark – qu’il l’a rappelé directement dans son équipe suivante, malgré le fait que James ait été suspendu pour deux des trois matchs pendant cette fenêtre.

“C’est un peu inexpérimenté”, a déclaré le manager de l’Angleterre. “Mais nous avons été tellement impressionnés par la façon dont il a joué et la façon dont il a vécu tout le camp que nous voulions bâtir sur cela et ne voulions pas manquer l’occasion de travailler avec lui.

Graeme Souness pense qu’il est déjà complet – même à l’âge de 20 ans.

“C’est un joueur de haut niveau”, a déclaré la légende de Liverpool à Sky Sports. «Compte tenu de son âge, il ira de mieux en mieux.

«Je n’ai pas parlé de sa force, de son rythme, de son élan, et en termes de défense, il a l’air de l’avoir déjà. Donc, vous ne pouvez le voir que de mieux en mieux.

«Vous pensez au jeu moderne, si vous jouez contre cette équipe de Liverpool, l’une des priorités serait d’essayer d’arrêter Andy Robertson et Trent Alexander-Arnold parce que l’arrière latéral dans un jeu moderne n’est pas un défenseur avant tout. , c’est quelqu’un qui peut faire un peu de défenseur mais qui monte sur le terrain et quand il entre dans le troisième attaquant, il peut le livrer.

«Quand vous avez quelqu’un qui peut défendre, quel vrai bonus c’est. Je pense que Reece James est tout cela. Je pense qu’il a absolument tout dans son jeu.

«Donc, pour Chelsea, il semble qu’ils ont remporté la loterie dans les positions d’arrière latéral. Il ressemble déjà à l’article fini à 20 ans. »

L’ancien défenseur de Chelsea et de Liverpool, Glen Johnson, va jusqu’à dire les qualités de James au-delà d’Alexander-Arnold, largement considéré comme le meilleur arrière droit du football mondial.

“Je dirais que, dans l’ensemble, c’est un tirage au sort entre Trent et Reece James”, a-t-il déclaré à compare.bet. «Cela dépend de qui vous jouez bien sûr, mais je pense que Reece James est un meilleur défenseur.

(

James rivalise maintenant avec Alexander-Arnold pour une place en Angleterre

/ .)

«Je pense qu’il est plus rapide, plus fort. Trent est excellent sur le ballon, c’est un grand footballeur, et il est très intelligent et beaucoup plus sage que son âge ne le suggère. Mais dans le football international, vous avez beaucoup plus de temps sur le ballon, donc je pense que Trent serait le numéro un, mais Reece serait une fantastique sauvegarde.

Le jeu des ailes volantes de James, en tandem avec Chilwell, a donné à Chelsea une nouvelle dimension en attaque.

Entre eux, ils ont cinq passes décisives dans toutes les compétitions, Chilwell en fournissant trois. Mais la dynamique entre James et Hakim Ziyech s’avère déjà fascinante, avec la capacité de l’ailier marocain à couper à l’intérieur sur son pied gauche, retournant les défenseurs à l’envers alors qu’ils tentent de faire face aux deux.

“Cela faisait partie de ma réflexion lorsque Hakim Ziyech est venu au club – l’équilibre des côtés du terrain est très important pour nous”, a déclaré Lampard. «Nous connaissions la qualité de Reece l’année dernière, et puis quand vous pensez pouvoir avoir un ailier devant lui qui propose différents angles et combinaisons, qui peut mettre des balles dans la surface, cela peut être une grande force pour nous.

«Quand on regarde les côtés du terrain, c’est quelque chose que nous voulons exploiter. Pour le moment, nous recevons des éloges pour les côtés du terrain, mais à mesure que nous avançons, nous pouvons nous améliorer en termes d’exécution et de finition dans la surface.

C’est une perspective alléchante pour Chelsea – une perspective effrayante pour les défenseurs de toute l’Europe.