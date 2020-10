Matthew McConaughey est apparu partout tout en faisant la promotion de son nouveau livre Greenlights, mais il a obtenu une publicité supplémentaire mercredi grâce à Reese Witherspoon. La star de Big Little Lies a partagé une photo prise alors qu’ils tournaient ensemble le film 2012 de Jeff Nichols, Mud, et a fourni sa propre critique du nouveau livre. McConaughey a fait plusieurs admissions surprenantes dans le livre et lors de la tournée de presse, disant même à Oprah Winfrey qu’il avait presque arrêté d’agir pour devenir entraîneur de football au lycée.

“Fier de mon pote [McConaughey] qui vient d’écrire un excellent livre sur son parcours pour devenir acteur, cinéaste, mari et père “, a écrit Witherspoon sur Instagram. Elle a taquiné une conversation avec McConaughey sur le site Web Greenlights, hébergé par Book Passage à San Francisco vendredi. McConaughey a déjà fait des arrêts de la visite virtuelle avec les anciennes co-stars Kate Hudson et Woody Harrelson et en a une prévue avec Ethan Hawke le 7 novembre.

McConaughey s’est également arrêté à The Oprah Conversation d’Apple + pour discuter avec Winfrey, qui l’a interrogé sur ses tentatives de se libérer des rôles de comédie romantique dont il était aux prises dans les années 2000. La star de 50 ans a déclaré que les rôles qu’il obtenait à ce moment-là n’étaient “pas aussi vitaux que ma vie”, alors il a pris une pause de 20 mois de travail pour être avec sa désormais épouse Camila et fonder une famille.

Winfrey a demandé à McConaughey combien de temps il était prêt à faire une pause avant de prendre un autre rôle de comédien romantique juste pour travailler à nouveau. «Non, j’y étais», a déclaré McConaughey, notant qu’il envisageait des emplois différents si tout Hollywood voulait de lui était de faire des comédies plus romantiques. “Je pensais être un entraîneur de football au lycée”, a déclaré McConaughey, rapporte Yahoo Entertainment. McConaughey est un fan du Texas Longhorn et a joué un entraîneur de football au lycée dans We Are Marshall en 2005.

McConaughey a déclaré qu’il envisageait également d’être un «chef d’orchestre symphonique», un guide de la faune ou un enseignant. L’acteur est resté ferme et a cru qu’il prenait la bonne décision. “Je commençais à avoir le sentiment que plus cela devient difficile, cela signifie qu’il y a plus de récompense de l’autre côté”, a-t-il déclaré. McConaughey a changé son cheminement de carrière en 2011 lorsqu’il a commencé à se voir offrir des rôles plus sérieux. Il a connu une course réussie au début des années 2010 qui lui a valu de remporter un Oscar pour le Dallas Buyers Club de 2013 et d’être acclamé pour True Detective de HBO.