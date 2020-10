C’est l’année des retrouvailles et il n’y a pas de meilleur moment pour cela puisque 2020 a été un défi pour tout le monde, c’est le moins qu’on puisse dire. Reese Witherspoon a fait le virage et a claqué aux côtés de ses co-stars de Legally Blonde et les fans sont invités! Witherspoon est allée sur Twitter pour annoncer les nouvelles passionnantes et ses abonnés ne pouvaient pas être plus ravis.

“Vous les gars !! C’est une réunion Légalement Blonde. Nous avons ri, nous avons pleuré et nous pourrions ou non avoir dôme le virage et casser pour le bon vieux temps!” elle a posté. “Rejoignez-moi et le casting de #LegallyBlonde demain sur la chaîne YouTube @hellosunshine !! PS: Vous ne voulez pas voir si Elle & Warner se réconcilient enfin?”

Witherspoon a été un succès instantané en jouant le rôle d’Elle Woods dans la franchise cinématographique. Après le succès du premier film, une suite a été sortie deux ans plus tard, Legally Blonde: Red, White & Blonde où Woods a obtenu son diplôme en droit et l’a mise à profit, une fois de plus, faisant une énorme différence dans la vie de beaucoup. Maintenant, les fans sont prêts pour un autre. Alors qu’un troisième versement a été annoncé en 2018, il ne s’est pas passé grand-chose depuis jusqu’à récemment. L’ancienne star de The Office Mindy Kailing et le co-créateur de Brooklyn Nine-Nine, Don Goor, travailleraient sur le troisième film tant attendu de MGM mettant en vedette nul autre que Witherspoon elle-même en tant qu’avocat préféré des fans.

Les deux scénaristes donneraient une nouvelle tournure au scénario, qui a d’abord été écrit par Kristen “Kiwi” Smith et Karen McCullah, qui ont écrit l’original Legally Blonde. Goor et Kaling ont été embauchés pour donner une «nouvelle tournure» au scénario de McCullah et Smith, mais ne le font pas entièrement à partir de zéro, selon Deadline. Lauren Neustadter de Hello Sunshine et Adam Siegel, président de Platt Productions, produisent le film.

Le premier opus était basé sur le roman d’Amanda Brown et est sorti en salles en 2001 avec Robert Luketic comme réalisateur. Witherspoon est ensuite revenu au grand écran pour le deuxième en 2003, et tous deux ont inspiré la suite directe en vidéo de 2009, Legally Blondes. Depuis lors, les fans ne peuvent plus se lasser de Woods.