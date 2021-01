Un certain nombre de célébrités – dont Laura Whitmore, Oprah Winfrey et Eva Longoria – ont déclaré qu’elles se sentaient «pleines d’espoir» et «émotionnelles» lorsque Biden et la vice-présidente Kamala Harris ont été inaugurées mercredi.

Jennifer Lopez et Lady Gaga se sont produites lors de la cérémonie étoilée, tout comme le chanteur country américain Garth Brooks. John Legend et Katy Perry se produiront plus tard ce soir.

Le président Trump et son épouse Melania n’ont pas assisté à la cérémonie, qui a eu lieu à Washington au Capitole américain, deux semaines après qu’une violente foule de partisans pro-Trump a pris d’assaut le bâtiment.

Witherspoon, lauréat d’un Oscar, a écrit sous plusieurs photos de Biden et Harris: «Quel moment incroyable pour nous tous à voir!

«J’ai été ému de voir autant d’anciens présidents et premières dames se présenter pour accueillir nos nouveaux dirigeants à notre plus haute fonction.

«Bien que la division dans notre pays soit encore douloureusement réelle, je suis optimiste que ce soit un moment de réengagement l’un envers l’autre. Un engagement à redevenir un États-Unis.

«Aujourd’hui, j’ai bon espoir pour l’avenir de notre grande nation.»

Kravitz a posté une photo comique d’un velu orange portant un bikini drapeau américain tenant une pancarte indiquant «Lol Bye» avec la légende: «Images en direct de moi rn. au revoir 45. »

Whitmore a posté un clip d’elle buvant dans une tasse avec une image de Harris dessus. «Avoir de l’espoir», a-t-elle écrit.

La journaliste Stacey Dooley a posté une photo de l’émission BBC News de la cérémonie montrant Harris – la première femme vice-présidente – à être assermentée. Elle a également publié une image d’un jeune Biden.

L’écrivain Dawn O’Porter a posté un selfie aux yeux larmoyants avec la légende: “Eh bien, c’était légèrement émotionnel.”

La star de Desperate Housewives, Longoria, a salué la prestation de serment du nouveau président et vice-président.

Elle a tweeté: «Aujourd’hui, nous faisons l’histoire! Aujourd’hui, nous célébrons des dirigeants comme le président Joe Biden et notre première Madame la vice-présidente, Kamala Harris.

«Aujourd’hui n’est que le début.»

L’actrice Washington a déclaré qu’il y avait «beaucoup de travail à faire» après l’investiture de M. Biden.

Elle a ajouté sur Twitter: «Mais AUJOURD’HUI, je veux célébrer. Et priez. Et délectez-vous de notre formidable pouvoir (même contre toute attente) pour faire passer l’histoire. »

La radiodiffuseur Winfrey a déclaré qu’elle était «en larmes en regardant ce moment extraordinaire pour les femmes aux États-Unis et dans le monde» aux côtés d’une image de Mme Harris prêtant serment.

Le comédien et acteur Mindy Kaling a écrit: «C’est important. Bonne inauguration à tous.

L’animateur de talk-show Jimmy Fallon a également félicité le nouveau président et vice-président.

«Je suis honoré et fier d’être témoin de ce moment de l’histoire», a-t-il tweeté.

L’auteur Stephen King a tweeté: “C’est un très bel événement.”

Plus tôt dans la journée, Chrissy Teigen, dont le mari Legend se produit plus tard lors de l’émission spéciale Celebrating America, a posté des images sur le chemin de la vérification sonore.

À propos de M. Trump, elle a écrit: «L’histoire ne sera pas gentille avec vous, psychopathe absolu. Mais je ne l’ai jamais été de toute façon.