L’épisode de jeudi soir de Law & Order: Special Victims Unit a examiné un problème très grave lors de la pandémie de coronavirus, mais les fans ont remarqué une référence à la culture pop hors de gauche qui était inévitable. Lors d’un interrogatoire tendu avec la personne qui a fini par être le tueur, le suspect a évoqué “WAP”, le single à succès de Cardi B et Megan Thee Stallion. Les fans ne s’attendaient pas à cela, surtout au milieu d’un moment dramatique.

“Remember Me in Quarantine” avait l’équipe de SVU enquêtant sur la disparition de l’étudiante italienne Maria, qui vivait avec un groupe d’étudiants locaux pendant le verrouillage du coronavirus. L’enquête s’est rapidement transformée en une affaire de meurtre. Alors que les étudiants vivaient dans de petits quartiers, des drames relationnels se sont déroulés. Perry (Austin Reed Alleman) était parmi les colocataires et il n’était pas content que Maria coule avec quelqu’un d’autre et se défonce. Il s’est également senti trahi par elle parce qu’il pensait qu’elle était la seule autre personne à prendre la pandémie au sérieux.

Lors d’un interrogatoire avec Fin (Ice-T) et Rollins (Kelli Giddish), les agents ont mis Perry dans un coin et il a dû avouer exactement ce qu’il avait entendu lorsque Maria avait disparu. Il a affirmé avoir entendu ses colocataires dans une autre pièce pendant que de la musique jouait, y compris “Drake, Cardi B, cette chanson” WAP “.” À la fin de l’épisode, l’équipe SVU a appris que Perry avait tué Maria, bien que tous les colocataires aient joué un rôle dans le crime.

SVU vient de faire une référence WAP et je n’aime pas ces deux acronymes ensemble – makayla (@makaylafosch) 5 décembre 2020

prevnext

Je suis mort de rire quand j’ai entendu ça … WAP de toutes les chansons hahahaha 😂 – Madelyn Stein (@madelynsteinn) 5 décembre 2020

prevnext

“Drake … Cardi B … cette chanson WAP” 🤣🤣 Non, ils n’ont pas écrit cela dans le script. #SVU – Ziggy Blackwell (@ZiggyBlackwell) 4 décembre 2020

prevnext

Entendre une référence au WAP sur SVU était en fait sur ma carte de bingo 2020 – James Shotwell (@JamesShotwell_) 4 décembre 2020

prev