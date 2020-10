Reflet de son intérieur? Andrea Escalona a souligné une mauvaise hygiène | INSTAGRAM

Le conducteur beau mais pas si aimé de Aujourd’hui, Andrea Escalona, ​​est l’un des membres du programme qui a suscité le plus de commentaires de son histoire, car au cours de sa longue existence, elle a été l’une de celles que les utilisateurs et les téléspectateurs aiment le plus critiquer.

Se pourrait-il que tous ceux qui n’aiment pas Andrea Escalona conviennent qu’elle n’est là que parce qu’elle est la fille du producteur? Magda Rodriguez ? Il est très possible qu’il en soit ainsi, car beaucoup de commentaires sont dirigés vers ce détail, bien que beaucoup d’autres aient tendance à parler de leur physique, ainsi que de leurs façons de faire et cette fois tout axé sur un détail qui tout le monde vous considérait comme une mauvaise hygiène.

Tout s’est passé avec des chaussures de tennis que l’on pouvait voir plus en détail sur le compte Instagram officiel de l’émission matinale de Televisa, où les téléspectateurs et les internautes ont rapidement remarqué qu’ils étaient vieux et probablement sales, car il est tout à fait visible qu’ils étaient blancs et qu’ils ont maintenant un ton un peu jaune, ce qui arrive toujours au tennis de cette couleur, cependant, beaucoup disent qu’ils peuvent être nettoyés et que si vous avez autant d’argent, vous devriez pouvoir en acheter d’autres et ne pas les utiliser.

Très probablement, Andrea Escalona se sent très à l’aise avec eux et s’en fiche du tout, mais pour beaucoup, cela signifie qu’elle est une personne avec une très mauvaise hygiène et que cela pourrait même être le reflet de son intérieur, car comme tout le monde aime commentez-le. Ils ont assuré qu’il se pourrait qu’à l’intérieur, ce soit la même chose que ses chaussures.

Cependant, elle pouvait difficilement savoir si cela est vrai, car d’après ce que nous savons, la jeune femme est très heureuse et aime ce qu’elle fait dans sa vie, bien qu’il soit possible qu’elle ait des détails intérieurs que nous ne connaissons pas et qu’elle a travailler.

Pour le moment, nous ne pouvons que garantir qu’il est très remarquable que leurs chaussures de tennis ne soient pas les plus belles en termes de design et encore moins avec ce ton jaune, nous considérons donc également qu’un peu plus propre serait bien.

Les commentaires que nous pouvons lire à ce sujet sont les suivants:

“Pauvre fille, toujours la même pose pour montrer ses bulles en plastique”, “Et cette femme n’aura pas d’autres chaussures de tennis ???? Elle apporte toujours ces “,” Cette dame il y en a plein “,” Qu’est-ce qui se passe avec la pose d’Andrea car elle peut tellement se tordre les pieds haha ​​”,” Elle porte toujours les mêmes chaussures de tennis jaunes celle-là !! ” .

Comme vous pouvez le voir, ils ne parlent pas seulement de leurs chaussures mais aussi de leur pose, de leur visage, de leur façon d’être, bref de tout, car il semble que rien chez Andrea Escalona n’est apprécié des utilisateurs des réseaux sociaux, qui sont prêts. pour lancer vos commentaires et essayer de vous faire remarquer en donnant votre avis.

En fait, il y a quelques jours, les internautes ont réclamé son départ du programme du matin et de la chaîne de télévision en raison de son apparition controversée sur “Today”. Cela s’est produit le 24 septembre, lorsque l’animatrice controversée a dû affronter son partenaire, la belle animatrice Marisol González, et a remporté la victoire, ce qui n’a pas du tout plu aux téléspectateurs de Televisa.

Comme nous le voyons, toute action fait l’objet de commentaires, nous en verrons donc plus sur ce sujet.