Cineworld serait sur le point de fermer tous les cinémas Regal aux États-Unis et au Royaume-Uni après le retard du nouveau film de James Bond, No Time to Die. La nouvelle sortie de James Bond aurait été vitale pour maintenir à flot l’industrie du cinéma en difficulté, et depuis qu’elle a été repoussée à avril 2021, Regal Cinemas ne pourra peut-être pas rester ouvert. Selon un rapport de Variety, la décision est proche, mais pas encore définitive.

Des initiés ont déclaré que Cineworld était allé si loin pour informer les employés que Regal Cinemas pourrait se diriger vers une «fermeture temporaire». Les ressources humaines auraient fait savoir aux travailleurs que c’est “une option qui est fortement envisagée”, alors que la pandémie de coronavirus continue de faire des ravages sur les lieux de divertissement publics. Si l’entreprise emprunte cette voie, les initiés disent que les théâtres seront probablement fermés dès cette semaine. Regal Cinemas est la plus grande chaîne de cinéma nationale aux États-Unis, ce qui aurait donc un impact sur les cinéphiles du pays.

Nous pouvons confirmer que nous envisageons la fermeture temporaire de nos cinémas britanniques et américains, mais aucune décision finale n’a encore été prise. Une fois la décision prise, nous mettrons à jour tout le personnel et les clients dès que possible. – Cinémas Cineworld (@cineworld) 4 octobre 2020

Cineworld a également rendu la décision publique dimanche matin dans un message sur Twitter. Alors que les fans ont entendu parler de la fermeture potentielle d’autres sources, Cineworld a tweeté: “Nous pouvons confirmer que nous envisageons la fermeture temporaire de nos cinémas britanniques et américains, mais une décision finale n’a pas encore été prise. Une fois la décision prise, nous mettrons à jour tout le personnel et les clients dès que possible. “

Cineworld est le plus grand opérateur de cinéma du Royaume-Uni, où ils comptaient sur l’agent secret préféré du pays pour revitaliser la vente de billets avec sa prochaine aventure. Cependant, la date de sortie de No Time to Die a été repoussée au moins en avril vendredi, un peu plus d’un mois avant sa date de sortie prévue. Le film serait sorti en salles le jeudi 12 novembre.

“Les producteurs de MGM, Universal et Bond, Michael G. Wilson et Barbara Broccoli, ont annoncé aujourd’hui la sortie de No Time To Die, le 25e film de la série James Bond, sera retardé jusqu’au 2 avril afin d’être vu par un cinéma mondial public », a lu une déclaration de l’équipe de Bond. “Nous comprenons que le retard sera décevant pour nos fans, mais nous avons maintenant hâte de partager No Time To Die l’année prochaine.”

Le calendrier de sortie du film à succès pour 2020 et 2021 était déjà brouillé en raison de l’épidémie initiale de COVID-19, et les théâtres ont été fermés aux États-Unis et au Royaume-Uni au moins jusqu’en juillet, dans la plupart des endroits.

Cependant, sans de nouveaux films pour attirer les foules, les théâtres n’ont aucune vraie raison de rester ouverts. Jusqu’à présent, la plus grande sortie majeure a été Tenet, le nouveau film d’action de Christopher Nolan qui a mal performé au box-office. Si le public ne veut pas de grands titres comme celui-ci par crainte pour sa santé et sa sécurité, les cinémas devront peut-être se remettre d’un long chemin.