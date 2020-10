Trois ans après que l’industrie informatique a promis de doubler la vitesse de la mémoire informatique mondiale avec la spécification DDR5, elle est enfin presque arrivée. SK Hynix a officiellement annoncé les premiers modules de mémoire DDR5 au monde.

Les voici:

Actuellement, nous envisageons 32 ou 64 Go par clé. Image: SK Hynix

SK Hynix affirme que cette DRAM offre jusqu’à 5600 Mbps de bande passante brute – pas tout à fait le maximum de 6400 Mbps que la spécification DDR5 permet, mais un plein 1,8 fois plus rapide que la DDR4 standard, et le tout à une tension inférieure de 1,1 V au lieu de 1,2 V, pour ce que SK Hynix prétend être une économie d’énergie de 20%. (La consommation d’énergie est mesurée en watts, pas en volts, au cas où vous vous interrogeriez sur ce calcul.)

En termes pratiques, l’annonce d’aujourd’hui ne signifiera pas grand-chose pour votre constructeur ou acheteur d’ordinateurs moyen, en partie parce que les augmentations de vitesse de la RAM n’ont pas fourni un grand coup de pouce pour les applications et les jeux normaux depuis un certain temps, et en partie parce qu’il pourrait s’écouler plusieurs mois avant que vous. vous pourrez les acheter, encore moins les insérer dans un système. Intel a annoncé qu’il prendrait en charge la DDR5 avec les futurs processeurs, mais AMD n’a pas officiellement adopté la DDR5 et peut-être pas avant 2022.

Mais finalement, la capacité de la DDR5 pourrait attirer votre attention. Comme le souligne AnandTech, des modules de 128 Go sont probables et des modules de niveau serveur de 2 To ne sont pas hors de question.

L’annonce d’aujourd’hui vise davantage à prouver qu’une entreprise peut réellement construire un tel module et impliquer d’autres fabricants dans la construction d’un écosystème autour de la technologie. Dans ce cas, SK Hynix dit que des entreprises comme Synopsis, Renesys, Montage et Rambus sont toutes signées – pas exactement le genre d’entreprises qui apportent de la RAM aux amateurs de gadgets.

C’est essentiellement aussi la façon dont la DDR4 a été déployée pour la première fois. Cela a pris un certain temps après l’annonce de la spécification. De plus, JEDEC n’a réussi à finaliser les spécifications qu’en juillet, avec quelques années de retard.

Si vous avez besoin de vitesse plus tôt, il y a toujours une DDR4 hors spécifications ridiculement chère; vous pouvez déjà acheter une paire de bâtons de 5100 MHz pour ~ 900 $ et essayer de les overclocker à 5600 MHz.