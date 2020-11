ré

isney a lancé aujourd’hui sa publicité de Noël 2020 – qui porte sur l’importance de la famille et de la tradition.

Disney a déclaré que le conte animé, qui a été diffusé dans le monde entier ce matin, était inspiré par la nostalgie et l’importance de la famille, en particulier pendant la saison des fêtes.

Il voit deux nouveaux personnages – une grand-mère, Lola et sa petite-fille – aux côtés d’un jouet Mickey Mouse qui se transmet de génération en génération.

Le jouet est offert à Lola en tant que jeune enfant par son père en 1940. Chaque année qui passe, Mickey en vient à symboliser l’enfance de Lola, son lien continu avec sa petite-fille.

La publicité de Noël 2020 de Disney

Le jouet vient également inspirer un matin de Noël nostalgique et spécial pour une Lola âgée.

Le chanteur londonien peu connu Griff est derrière la bande originale – appelée Love Is A Compass.

La publicité a été produite en partenariat avec l’association caritative pour enfants Make-A-Wish – qui travaille avec Disney depuis 40 ans.

À partir de maintenant et jusqu’à la fin du mois de décembre, 100% des bénéfices du single seront reversés à Make-A-Wish.

Tasia Filippatos, vice-présidente senior de Disney Europe, Moyen-Orient et Afrique, a déclaré: «Noël est un moment pour donner et redonner, et nous sommes ravis de lancer cette campagne publicitaire festive soutenant notre partenaire caritatif de longue date Make-A- Souhait.

“Notre objectif était de raconter une histoire universelle qui inspire à travers les thèmes de la famille, de l’amour et des traditions spéciales des fêtes. Nous espérons que les fans de Disney apprécieront le court métrage.”

Auteur-compositeur-interprète londonien Griff en studio

L’artiste britannique Griff a déclaré: «Les paroles du morceau et le récit de la publicité sont puissants et importants. Le thème de la famille et des êtres chers est tellement présent à l’esprit pour beaucoup d’entre nous, en particulier ce Noël.

Luciano Manzo, président et chef de la direction de Make-A-Wish, a déclaré: «Notre partenariat de 40 ans avec Disney a déjà contribué à exaucer tant de vœux pour les enfants du monde entier et nous sommes vraiment ravis de faire partie de cette campagne de Noël.

“La saison des fêtes est un moment tellement significatif pour tant de familles de célébrer des souvenirs spéciaux, et c’est merveilleux d’avoir l’opportunité d’exaucer encore plus de vœux qui changent la vie avec le soutien de Disney.”