Samedi matin, le diffuseur de longue date Larry King est décédé à l’âge de 87 ans. Il est décédé au Cedars-Sinai Medical Center de Los Angeles après avoir été hospitalisé pour COVID-19. Cependant, aucune cause de décès n’a été donnée. «Pendant 63 ans, sur les nombreuses plates-formes de radio, de télévision et de médias numériques, les milliers d’interviews, de récompenses et de succès de Larry témoignent de son talent unique et durable en tant que diffuseur», a déclaré Ora Media dans un communiqué. La société a souligné les capacités de King en tant qu’intervieweur, en se concentrant sur ses questions directes et simples quel que soit le sujet.

Tout au long de sa carrière dans la radiodiffusion, King interviewe une multitude de personnalités de premier plan, dont beaucoup ont eu un impact sur le sport professionnel. Il a parlé à Michael Jordan à plusieurs reprises, ainsi qu’à Tiger Woods, Shaun White et de nombreux autres athlètes professionnels. Certaines des entrevues se sont concentrées sur des sujets plus légers, comme l’eau de Cologne, tandis que d’autres ont porté sur des incidents tragiques. Voici sept des meilleures interviews de King avec des athlètes professionnels.

Michael Jordan

En 1993, la star de la NBA Michael Jordan s’est assis avec King pour la première interview aux heures de grande écoute depuis qu’il a annoncé sa retraite. Ils se sont rencontrés au restaurant de Jordan et ont discuté d’un certain nombre de sujets, dont un livre plein de photos de la vie de la star des Chicago Bulls. Bien que le sujet de conversation le plus important pour les fans de la NBA ait été la décision de Jordan de se retirer d’une équipe digne d’un championnat et ce qu’il ferait sans aucune obligation sportive.

“Eh bien, je me réveille et je me demande ce que je vais faire ce jour-là”, a déclaré Jordan. “Je pense qu’une partie de la retraite est que vous êtes capable de sortir et de le faire. Si cela signifie passer du temps avec les enfants toute la journée, tant mieux. Si cela signifie reprendre les activités de votre femme pour la journée, ce n’est pas génial.” Jordan a ensuite taquiné qu’il travaillait sur “des trucs” mais n’a pas révélé ce que c’était dû au fait d’être au début du processus. La star de la NBA a ensuite fait un bref détour et a commencé à jouer au baseball en ligue mineure.

prevnext

Michael Jordan Retour

Jordan s’est assis avec King après sa première retraite de la NBA en 1993. Il l’a fait à nouveau après s’être éloigné pour la dernière fois. Il a rejoint King depuis une boutique à Beverly Hills en 1999 et a discuté de son eau de Cologne, de l’importance des premières apparitions dans la vie et de plusieurs autres sujets. Jordan a également confirmé qu’il ne ferait pas un autre retour au basket-ball. Il ne conviendrait plus pour les Bulls ou toute autre équipe.

“Basketball? Ouais, ça me manque”, a déclaré Jordan à King. “Je savais que c’était un coup correct. Dans mon instinct, c’était un grand coup pour moi de m’éloigner du jeu. … Je suis toujours fan du jeu, ne vous méprenez pas, et je jouer encore occasionnellement. Peut-être pas avec le même calibre de joueurs avec lesquels j’ai joué au cours des 15 dernières années, mais c’est un excellent exercice quand je choisis de faire ça. “

prevnext

Mike Tyson en prison

En 1994, le boxeur Mike Tyson s’est entretenu avec King pour une interview en personne sur son expérience en prison après avoir été reconnu coupable de viol. Il a raconté comment il y a des jours où les gens «l’humilient» en le tenant au sol pendant une période prolongée tout en l’empêchant de se lever. D’autres jours, les gardes fouillaient sa cellule à la recherche de contrebande. Un moment intéressant s’est produit lorsque King a demandé à Tyson si les gardes le traitaient mieux en raison de son niveau de renommée, mais la réponse n’était pas ce que l’hôte attendait.

“Parce que je suis” Mike Tyson: ancien champion du monde des poids lourds “, cela leur donne plus de raisons de me mépriser”, a-t-il expliqué. «Vous devez comprendre, nous ne sommes pas à New York – où j’ai erré – et à Los Angeles ou à Paris – où j’ai erré et acheté du champagne à tout le monde. … Je dis juste que nous sommes dans une atmosphère très léthargique où il y a beaucoup de gens confus parce qu’ils n’ont jamais été avec quelqu’un comme moi. “

prevnext

Mike Tyson Retour

Le 19 août 1995, Tyson a fait son retour sur le ring après un séjour de trois ans en prison. Il s’est de nouveau assis avec King avant le combat pour discuter de sa carrière et du combat à venir, depuis un ring de boxe à l’intérieur du MGM Grand Arena à Las Vegas. Tyson a expliqué qu’il était à un moment très différent de sa vie et que la version pré-prison ne pensait pas à ses actions. Il a utilisé l’exemple d’aller dans un restaurant et de «soulever l’enfer» sans se soucier que quiconque puisse l’arrêter.

«La prison m’a montré la vraie conscience de la nature humaine», a déclaré Tyson. “C’est dans notre nature d’être jaloux, d’être haineux, d’avoir du ressentiment. Mais c’est à nous d’être disciplinés, d’avoir une volonté disciplinée pour surmonter ces sentiments.” Tyson a également expliqué que le concept de discipline jouait un rôle dans la façon dont il se préparait à ses combats et faisait des choses qu’il ne voulait pas. Il a mis un travail supplémentaire pour réussir dans son «entreprise», qui était le sport de la boxe.

prevnext

Floyd Mayweather

En 2013, King a rencontré le boxeur invaincu Floyd Mayweather pour discuter de plusieurs sujets. Le boxeur faisait son retour après avoir purgé deux mois d’une peine de trois mois de prison dans une affaire de violence domestique. Au cours de cette conversation sur sa carrière, King a demandé à Mayweather s’il ressentait «une quelconque peur» sur le ring de boxe, citant une conversation précédente avec Muhammad Ali comme raison de la question.

“Non. Jamais. Mon approche – beaucoup de gens m’ont déjà entendu le dire – mon approche est” ça va être comme ça que ça va être “”, a expliqué Mayweather. «J’ai l’impression que votre vie est déjà planifiée. Je ne crains pas vraiment d’être blessé. Cela vient avec le territoire. Suite à la conversation, Mayweather a affronté Robert Guerrero à Las Vegas et a remporté une victoire par décision unanime.

prevnext

Tony Hawk

En 2016, la légende du skateboard Tony Hawk s’est entretenue avec King pour revenir sur sa carrière et son travail dans la construction de parcs de skate dans les communautés à faible revenu. L’athlète de sports extrêmes a expliqué au cours de la conversation qu’il patinait encore à l’âge de 48 ans et qu’il pouvait faire “la plupart” de ses figures sur une base régulière. Hawk a également expliqué ce qui l’avait initialement attiré vers le sport et pourquoi il y était resté.

“J’ai aimé le sentiment d’identité que j’en ai tiré et la confiance en moi que cela m’a donné quand j’étais jeune, 9-10 ans”, a expliqué Hawk. «J’aimais faire du sport, mais je n’avais pas l’impression d’exceller beaucoup dans aucun d’entre eux. Quand j’ai découvert le patinage, j’ai constaté que chaque fois que j’y allais, je m’améliorais. Je pouvais le faire à mon rythme, à mes propres conditions et vraiment dans mon propre style. J’ai adoré le fait que ce soit casse-cou, qu’il soit orienté vers l’action, et je n’ai pas eu besoin d’écouter un entraîneur. “

prevnext

Bret Hart, John Cena, Chris Jericho

En 2007, le lutteur professionnel Chris Benoit aurait tué sa femme et leur fils de 7 ans avant de se pendre dans un présumé meurtre-suicide. Un mois après des événements époustouflants, King a interviewé un certain nombre de lutteurs professionnels sur la vie de Benoit et leurs relations avec lui. John Cena et Chris Jericho ont rejoint King dans le studio de Los Angeles tandis que Bret Hart l’a rejoint virtuellement. Tous les artistes impliqués ont expliqué qu’ils ne pouvaient pas comprendre

«Chaque fois que je voyais Chris – j’étais souvent avec lui – et c’était toujours un gars cool», a déclaré Hart. “Il était calme, détendu et facile à vivre. … C’était un gars de classe; c’était un gars formidable.” Jericho a fait des commentaires similaires en se référant à Benoit comme un ami proche et un confident. Le lutteur professionnel est allé plus loin et a déclaré que Benoit serait la «dernière personne choisie» sur une liste de 1 000 personnes s’ils devaient trouver quelqu’un capable de commettre l’acte allégué.

prev