Lorsque la nouvelle a fait surface dimanche après-midi du décès d’Alex Trebek à l’âge de 80 ans, les fans ont commencé à publier des hommages à l’animateur de télévision sur les réseaux sociaux. Plusieurs ont parlé de grands moments de son temps à héberger Jeopardy! tandis que d’autres ont discuté de son temps à interviewer des lutteurs professionnels. Un fan a même posté une vidéo de Trebek en train de discuter avec la star de la WWF Jake “The Snake” Roberts.

L’interview a eu lieu plus tôt dans la carrière de Trebek. Plus précisément, il a parlé à Roberts à WrestleMania VII le 24 mars 1991. L’événement à Los Angeles a présenté un match de haut niveau entre Hulk Hogan et le Sgt. Slaughter dans lequel l’ancien a remporté la victoire et le titre des poids lourds de la WWF. Roberts a également pris part à l’événement, battant Rick Martel. Il a effrayé Trebek en participant à l’interview et en faisant campagne pour que son serpent soit un concurrent sur Jeopardy!

Alex Trebek à WrestleMania 7 avec @JakeSnakeDDT. #RIPAlexTrebek pic.twitter.com/Wp8SEuIc0q – Ryan Satin (@ryansatin) 8 novembre 2020

“Je vais vous dire la vérité, les serpents me rendent nerveux,” dit Trebek en se penchant loin de l’animal de compagnie de Roberts. “En fait, Jake, chaque fois que nous les avons comme catégorie dans la série, j’ai un peu peur. Je ne suis pas trop à l’aise avec eux.” Il a finalement mis fin à l’interview tôt afin de fuir le serpent.

Malgré sa peur des serpents, Trebek a continué à mener des entretiens. Il s’est entretenu avec Demolition et Master Fuji avant leur match par équipe contre Tenryu et Kitao. Les photos de cette interview donnaient l’impression que Trebek passait un bien meilleur moment en raison du manque de reptiles.

En plus de mener des interviews dans les coulisses, Trebek s’est également rendu sur le ring pour l’événement principal. Il a servi d’annonceur de ring pour la bataille entre Hogan et Slaughter. Trebek avait une vue parfaite sur la très attendue bataille des poids lourds de la WWF.

Le péril de longue date! l’hôte n’était pas le seul animateur de télévision bien-aimé présent pour WrestleMania VII. Le regretté Régis Philbin, décédé à l’âge de 88 ans en juin de causes naturelles, a également pris part à l’événement. Il a mené des entretiens avec l’Undertaker et son manager, Paul Bearer, et s’est également dirigé vers le ring avec Trebek. Le lutteur professionnel n’a pas réellement répondu aux questions de Philbin, choisissant simplement d’effectuer des mesures. Le manque de réponses n’a pas du tout ralenti Philbin. Il a juste continué à faire des blagues tout en divertissant les téléspectateurs à la maison.