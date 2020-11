Quand les nouvelles ont fait surface dimanche, ce légendaire Jeopardy! L’animateur Alex Trebek était décédé à l’âge de 80 ans, les fans ont commencé à publier des hommages sur les réseaux sociaux. Certains ont également choisi de revisiter certains des meilleurs moments du jeu-questionnaire. Un exemple montre Trebek se moquant des concurrents et de leur manque de connaissances en football.

Quand Jeopardy! les concurrents se dirigent vers leurs podiums, on s’attend à ce qu’ils aient un large éventail de connaissances sur divers sujets. Cependant, l’histoire a montré que beaucoup ignorent parfaitement le football, les courses de stock-cars et plusieurs autres sports. Le résultat de leur manque de connaissances est un segment plein de blagues épiques de Trebek. La vidéo publiée sur Twitter dimanche a servi de preuve supplémentaire.

Flashback sur le moment où Alex Trebek s’est amusé à regarder ces concurrents de Jeopardy ne connaissant rien au football. # RIPAlexpic.twitter.com / luiaTlGI45 – Mise à jour NFL (@MySportsUpdate) 8 novembre 2020

“Je peux vous dire que vous êtes de grands fans de football”, a plaisanté Trebek après la question d’ouverture avant de passer à autre chose. Il a interrogé les concurrents sur le légendaire entraîneur des Cowboys de Dallas, Tom Landy, ce qui a conduit à des regards encore plus vides. “Pensez-vous que nous devrions aller au commercial?” Demanda Trebek en plaisantant. Le segment s’est terminé par une question sur la célèbre ligne défensive des Vikings du Minnesota, les Purple People Eaters, ainsi que d’autres blagues de l’hôte légendaire. Il a dit qu’il “mourrait” si l’un des concurrents entrait.

“Je me souviendrai de ce segment pour le reste de ma vie, après l’avoir regardé en direct”, a commenté un fan sur Twitter. Plusieurs autres ont expliqué que le segment du football était l’un des meilleurs de l’émission. Ils ont continué à plaisanter sur les candidats et sur un manque général de connaissances sur le football.

En plus de la NFL et du football en général, d’autres sports ont déconcerté les concurrents ces dernières années. Par exemple, il y a eu des questions sur NASCAR et les meilleurs pilotes du sport. Un épisode de 2020, en particulier, présentait Kevin Harvick, Brad Keselowski, Jimmie Johnson, William Byron et AricAlmirola en tant qu’invités spéciaux. Ils ont fourni des indices avant une course éliminatoire au Kansas Speedway pour la catégorie «NASCAR à Vegas».

De plus, un épisode précédent de Jeopardy! mettre en valeur deux anciens champions. Une question posée sur deux frères, Kurt et Kyle, qui sont “cool comme de la glace” et concourent au plus haut niveau de NASCAR. Un concurrent a deviné que leur nom était Coors et a incité une réponse plaisante de Kurt Busch. “Coors !!! Haha. Je suppose que c’est mieux que Kurt et Kyle Leinenkugel”, a tweeté le pilote de la Chevrolet Camaro n ° 1.