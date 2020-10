Derrick Henry continue de montrer pourquoi les Titans du Tennessee l’ont volé au repêchage de la NFL en 2016. Mardi soir, lors de la victoire 42-16 des Titans sur les Bills de Buffalo, Henry a livré un bras raide monstre au demi de coin des Bills Josh Norman. Le jeu s’est déroulé six minutes à gauche au deuxième quart et le bras raide de Henry a envoyé Norman voler hors du terrain.

Après le match, Henry a expliqué comment il était capable de raidir Norman dans la semaine prochaine. “J’ai fait trop de boucles”, a déclaré Henry comme rapporté par Sports Illustrated. “Je dois laisser les armes.” Les fans de Titans ne veulent pas qu’Henry en licencie un autre car c’est une des principales raisons pour lesquelles l’équipe est 4-0. Le quart Ryan Tannehill a vu sa part de jeux impressionnants de Henry, mais le bras raide l’a fait gonfler.

Ne testez pas le roi. @ KingHenry_2 📺: Regardez sur CBS ou en direct https://t.co/JRosML4WEm pic.twitter.com/kgX91gvZij – Titans du Tennessee (@Titans) 14 octobre 2020

“J’ai crié, ‘Putain de merde!'”, A déclaré Tannehill quand il l’a vu pour la première fois. “C’était incroyable de voir la façon dont il a jeté ce gars. Derrick est un joueur spécial. Nous avons vu le bras raide de lui. J’ai tout vu l’année dernière. Je l’ai vu avant d’arriver ici, les faits saillants. . De toute évidence, il est fort, physiquement un coureur difficile. C’était probablement l’un des bras les plus raides que j’ai jamais vu, sans aucun doute. “

En quatre matchs cette saison, Henry a accumulé 376 verges et quatre touchés en 101 courses. Il vient de terminer une énorme saison 2019 où il s’est précipité pour un 1540 verges et 16 touchés en tête de la ligue. Sa production l’an dernier lui a valu d’être nommé dans la deuxième équipe All-Pro.

Le match de mardi soir était le premier pour les Titans depuis leur match de la troisième semaine contre les Vikings du Minnesota. Leur match de la semaine 4 contre les Steelers de Pittsburgh a été reporté en raison de l’équipe aux prises avec une épidémie de COVID-19. C’était aussi la saison où leur match contre les Bills se jouait mardi et non dimanche après-midi.

“Ils sont tous une question de désir et de désir. Nous voulons gagner chaque match et nous devons nous préparer à tout ce que nous devons préparer pour préparer l’équipe.” .com. “Tout le mérite revient aux joueurs de rester ensemble et d’être sortis, d’exécuter et de jouer comme ils l’ont fait.”