Eugène Monreaux s’apprête à se faire un ami surprenant sur sa route hors du purgatoire. Juliette Lewis est la vedette de l’épisode de lundi de Filthy Rich (Fox, 9 / 8c), et TVLine a un premier regard exclusif sur son personnage – qui est curieusement également nommé Juliette.

Ailleurs dans l’épisode de lundi, «après que le baptême en direct de Ginger sur le Sunshine Network ait provoqué un tollé parmi les fans, Margaret l’invite à apparaître à nouveau sur Wings of a Dove pour discuter de ses actions. Pendant ce temps, après avoir été exposés à la télévision en direct, les mensonges de Jason commencent à le rattraper, et Ginger demande l’aide de Margaret lorsque sa mère et ses employés sont harcelés par un homme étrange », selon le synopsis officiel de Fox.

“Ma propre opinion est qu’Eugene – et dans une moindre mesure Margaret – a été pris dans l’argent”, dit Gerald McRaney à TVLine de son personnage, qui a à peine survécu à un accident d’avion lors de la première de la série. «Ils ont commencé avec les meilleures intentions du monde, et je pense qu’ils voulaient vraiment propager la parole de Dieu. Ensuite, l’argent a commencé à affluer, et la chose suivante que vous savez, vous commettez ce péché qui est décrit dans la Bible comme l’amour de l’argent étant la racine de tout mal. … Je pense que cela arrive à un très grand nombre de personnes. Vous pouvez rationaliser presque tout si vous y travaillez suffisamment. »

Appuyez sur PLAY sur la vidéo ci-dessus pour voir Lewis entrer dans le monde de Filthy Rich, puis déposez un commentaire avec vos réflexions sur le nouveau drame Fox ci-dessous.

