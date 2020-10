Péril! l’hôte Alex Trebek a fait une apparition au repêchage de la LNH en annonçant le troisième choix au total. Le repêchage de la LNH se déroulait à distance sur les sites de l’équipe en raison de la pandémie du COVID-19, et les Sénateurs d’Ottawa se classaient au 3e rang au premier tour. Cela a été une surprise pour beaucoup car personne ne s’attendait à ce que l’hôte de 80 ans fasse une apparition.

Dans la vidéo, qui a été partagée par les Sénateurs sur Twitter, Trebek a annoncé la «LNH» comme sujet et a ensuite annoncé que le centre allemand Tim Stutzle était le choix de l’équipe. Il était logique que Trebek annonce le choix puisqu’il vient de l’Ontario, au Canada, et est allé à l’école à l’Université d’Ottawa.

Alex Trebek a annoncé un choix de la LNH dans le style Jeopardy 👏 (via @Senators) pic.twitter.com/7R6VBL259d – SportsCenter (@SportsCenter) 6 octobre 2020

Trebek lutte actuellement contre un cancer du pancréas de stade 4. Cet été, Trebek a parlé de qui il voulait le remplacer sur Jeopardy! «Je plaisante avec le public, je dis Betty White», a-t-il déclaré sur Good Morning America. “Parce qu’ils veulent quelqu’un de plus jeune, quelqu’un de plus drôle. Betty et moi sommes amis depuis très, très longtemps.” Cela dit, Trebek n’est pas encore prêt à cesser d’être l’hôte. Dans la même interview, Trebek a parlé des mesures de sécurité que l’émission crée pendant la pandémie de COVID-19.

«Nous avons repensé notre plateau pour séparer un peu plus les concurrents et moi-même», a-t-il déclaré en parlant de la mise à jour des directives de tournage. “Nous prenons donc toutes sortes de précautions. Notre procédure de test se fait désormais en ligne.” Péril! filmera cinq émissions par jour pendant deux jours par semaine, ce qui pourrait être un problème pour Trebeck en raison de son traitement contre le cancer du pancréas. «Nous en ferons trois et ferons une courte pause, puis nous ferons les deux derniers. Et nous verrons comment cela se passe. Et si c’est trop pour moi, nous pouvons toujours réduire un peu, peut-être en faire quatre par jour. ,” il ajouta.

Trebek a hâte de voir ce que Stutzle fera lorsqu’il touchera la glace. Au cours de la saison 2019-2020, Stutzle a disputé 41 matchs avec Adler Mannheim en Allemagne et a inscrit 34 points (sept buts, 27 passes). “Nous sommes ravis d’accueillir Tim au sein des Sénateurs, à Ottawa et dans la Ligue nationale de hockey”, a déclaré le propriétaire des Sénateurs d’Ottawa Eugene Melnyk dans un communiqué. “L’acquisition de Tim représente une autre pièce maîtresse dans notre quête pour créer une dynamique en vue de geler une équipe cohérente de niveau élite.”