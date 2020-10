Le réalisateur acclamé David Fincher revient aux longs métrages avec son nouveau film Mank, un projet surprenant et unique qui sortira prochainement sur Netflix. Il s’agit de son retour en tant que réalisateur après le hit 2014 Gone Girl, ainsi que de sa série pour la même plateforme de streaming, Mindhunter. Un titre qui nous a également surpris par sa finition parfaite et son immersion dans cette tâche labyrinthique de déchiffrement de l’esprit humain.

Ainsi, Mank sera le retour de Fincher à la tête d’un film. Pourtant, ce film, qui arrivera sur Netflix en décembre prochain, est un projet très important pour le réalisateur américain né au Colorado en 1962. Et c’est ça le scénario du long métrage a été écrit par nul autre que son père, Jack Fincher. Qui, malheureusement, est décédé en 2003.

Mank devient alors un projet personnel très important pour David Fincher, et ce n’est pas tout. Le long métrage se concentre sur Herman Mankiewicz, un écrivain de la vie réelle qui a son nom gravé dans l’histoire du cinéma, car c’est lui qui a écrit le scénario de Citizen Kane, l’un des meilleurs films, sinon le plus acclamé de tous les temps.

‘Mank’, l’histoire d’une époque

Comme nous pouvons le voir dans la bande-annonce de Mank qui a été publiée récemment, Le nouveau film de David Fincher se fait en noir et blanc. Cela, en plus d’émuler l’atmosphère de Citizen Kane elle-même, nous rappelle cet âge d’or du cinéma où les limites de l’industrie semblaient infinies.

Mank a un casting de premier ordre: son protagoniste n’est autre que l’acteur oscarisé Gary Oldman, qui joue Herman Mankiewicz, surnommé «Mank». La décadence, la débauche et les processus créatifs chaotiques de l’écrivain sont l’axe de l’histoire. Ainsi que la construction du scénario Citizen Kane qui est encore à l’étude dans les universités d’arts cinématographiques et audiovisuels, tout comme le reste des éléments de ce film mythique de 1941 réalisé par le mythique également Orson Wells.

Outre Oldman, le casting comprend: Amanda Seyfried, qui joue Marion Davis, Lily Collins comme Rita Alexander, Tom Burke comme Orson Welles lui-même, Tom Pelphrey comme Joseph Mankiewicz et Charles Dance comme William Randolph Hearst.

Mank sera marqué par nul autre que Trent Reznor et Atticus Ross. Alors que sur la photo, vous trouverez Erik Messerschmidt, qui a collaboré avec Fincher sur Gone Girl et sur divers épisodes de la deuxième saison de Mindhunter, une série réalisée, on le sait, pour Netflix.

Mank arrivera sur Netflix le 4 décembre, après une première brève et réduite en salles.

L’article Regardez la bande-annonce de «Mank», le retour tant attendu de David Fincher aux longs métrages, a été publié dans Hypertext.