Une nouvelle bande-annonce est sortie pour Ma Rainey Black Bottom, le dernier film de Chadwick Boseman, et les fans peuvent le regarder dès maintenant. Le film est basé sur une pièce du même nom d’August Wilson (Fences) et est centré autour d’une session d’enregistrement charnière pour la légendaire chanteuse de blues Ma Rainey, en 1927 à Chicago. Rainey, connue sous le nom de “Mother of the Blues”, est jouée par Viola Davis, tandis que Boseman joue un trompettiste nommé Levee.

La nouvelle bande-annonce donne aux fans un aperçu de ce qu’ils peuvent attendre d’un drame musical, qui n’est pas entièrement biographique, mais est basé sur la vie de Rainey. Boseman’s Levee est clairement un homme avec de grands espoirs et de grands rêves, comme en témoigne quand il dit: «Je vais me trouver un groupe et faire des disques. Je sais comment jouer de la vraie musique. Alors que les tensions sont vives, entre l’enthousiasme de Levee et la présence scénique de Rainey, les deux musiciens incroyablement talentueux – ainsi que le reste du groupe – déclenchent un feu qui continue de brûler depuis des décennies. Les fans pourront enfin voir le film lors de sa sortie sur Netflix et dans certains cinémas, le 18 décembre.

«J’ai mon temps pour moi.» Viola Davis et Chadwick Boseman jouent dans le Black Bottom de Ma Rainey, du réalisateur George C. Wolfe et du producteur Denzel Washington. pic.twitter.com/8xNf1zaJuz – Netflix (@netflix) 19 octobre 2020

En plus de Davis et Boseman, Ma Rainey’s Black Bottom met également en vedette Colman Domingo (Fear the Walking Dead), Glynn Turman (House of Lies), Michael Potts (True Detective), Taylour Paige (White Boy Rick) et Dusan Brown (42) . Le film a été réalisé par George C. Wolfe (La vie immortelle d’Henrietta Lack), d’après un scénario de Ruben Santiago-Hudson, qui est un acteur surtout connu pour son rôle du capitaine Roy Montgomery de 2009 à 2011 sur ABC’s Castle. Le film est produit par Todd Black, Denzel Washington et Dany Wolf.

Black Bottom de Ma Rainey marque la dernière performance cinématographique de Boseman, décédé le 28 août après un long combat contre le cancer du côlon. “Un vrai combattant, Chadwick a persévéré à travers tout cela et vous a apporté beaucoup de films que vous en êtes venus à aimer”, lit-on dans une déclaration de la famille de Boseman. “De Marshall à Da 5 Bloods, Ma Rainey’s Black Bottom d’August Wilson et plusieurs autres – ont tous été filmés pendant et entre d’innombrables chirurgies et chimiothérapie. C’était l’honneur de sa carrière de donner vie au roi T’Challa dans Black Panther.”