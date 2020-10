La deuxième saison de Mandalorian est à quelques jours de la première de Disney Plus, et une nouvelle bande-annonce de la série Star Wars taquine ce à quoi les fans peuvent s’attendre.

La plus grande partie de la bande-annonce était axée sur les aventures continues du Mando avec l’enfant, y compris un moment inquiétant où il a averti que les mondes qu’il essayait de visiter ne sont pas des endroits pour un enfant. Tout comme les producteurs exécutifs Jon Favreau et Dave Filoni ont taquiné dans une interview avec Entertainment Weekly, l’émission semble s’attaquer à des lignes narratives plus substantielles que celles de la première saison.

Reprenant essentiellement là où la dernière saison s’était arrêtée, la deuxième saison de The Mandalorian explorera une «histoire beaucoup plus grande dans le monde», selon Favreau. Alors que de nombreux épisodes de la première saison pourraient être isolés, la deuxième saison verra les intrigues s’entremêler encore plus, ont déclaré Favreau et Filoni à Entertainment Weekly avant les débuts de la deuxième saison.

«Tout devient plus grand, les enjeux sont plus élevés, mais aussi l’histoire personnelle entre l’enfant et le mandalorien se développe d’une manière que je pense que les gens apprécieront», a déclaré Filoni.

Avec le retour du Mandalorien à Disney Plus, c’est une période passionnante pour les fans de Star Wars – mais c’est aussi un moment important pour la Maison de la Souris. Le Mandalorien a été lancé aux côtés de Disney Plus en novembre 2019, et depuis lors, Disney Plus souffre d’un manque de programmation originale et passionnante qui attirera et satisfera les abonnés. Cela tient en partie au fait que la pandémie a rendu la production presque impossible dans des émissions comme The Falcon and the Winter Soldier jusqu’à récemment, mais le fait demeure: Disney a besoin de quelque chose pour que les gens parlent à nouveau.

Les dirigeants espèrent que la deuxième saison de The Mandalorian et son adorable star the Child – alias Baby Yoda – feront pour Disney Plus en 2020 ce que la série a fait en 2019. Si tout se passe comme prévu, The Mandalorian roulera dans WandaVision, Marvel Studios ‘prochain grand spectacle, qui peut rouler dans un autre grand titre. Disney Plus a besoin de cet élan continu pour garder les gens autour, d’autant plus que les offres gratuites d’un an de partenaires comme Verizon commencent à se terminer et que Disney commencera à facturer de nombreux clients qui ne paient pas.

Que The Mandalorian aide Disney à accumuler et à garder plus d’abonnés, il est excitant d’avoir plus de nouveaux Star Wars dans nos vies. Le Mandalorien revient le 30 octobre.