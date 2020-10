Brandy Norwood a fait son retour triomphant sur la scène des Billboard Music Awards mercredi pour une triple performance de chansons nouvelles et anciennes.

Le chanteur, qui est apparu pour la dernière fois aux BBMA en 2012, a été rejoint par Ty Dolla $ ign pour une performance de leur nouveau single «No Tomorrow». Elle a également volé en solo pour des interprétations de ses chansons «Almost Doesn’t Count» (1998) et «Borderline» (2020). Voici quelques images (extrêmement brutes) ci-dessous:

. @ 4everBrandy monte sur scène aux #BBMAs pic.twitter.com/Ra5nptrk9d – Mike Adam (@MikeAdamOnAir) 15 octobre 2020

Brandy a été nominée pour sept Billboard Music Awards au cours de sa carrière – et elle les a toutes gagnées. Elle a remporté le prix du meilleur nouvel artiste R&B et de la meilleure artiste féminine R&B en 1995, remportant deux autres victoires pour son single «I Wanna Be Down». Trois ans plus tard, elle est revenue aux BBMA, remportant trois autres trophées pour elle et le duo emblématique de Monica «The Boy Is Mine».

La cérémonie semi-virtuelle de mercredi, basée au Dolby Theatre de Los Angeles, a accueilli Kelly Clarkson en tant qu’hôte pour la troisième année consécutive; la nouvelle reine du jour a également ouvert le spectacle avec une performance de «Higher Love». Parmi les autres artistes très attendus des Billboard Music Awards 2020, citons Alicia Keys, Bad Bunny, BTS, Demi Lovato, Doja Cat, En Vogue, Garth Brooks, John Legend, Kane Brown, Khalid, Luke Combs, Post Malone, Saint Jhn, Sia, Swae Lee et Tyla Yaweh.

Une vidéo officielle de l’apparence des BBMA de Brandy sera ajoutée lorsqu’elle sera disponible. En attendant, notez sa performance ci-dessous, puis déposez un commentaire avec votre avis complet.

