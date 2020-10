HISTOIRES CONNEXES

Près de 30 ans après que «Free Your Mind» soit arrivé en tête des charts, En Vogue a fait une apparition spéciale aux Billboard Music Awards de mercredi pour nous rappeler à tous la pertinence intemporelle du bop anti-préjugé.

«Hold On» a valu à En Vogue son premier et unique Billboard Music Award en 1990 pour le meilleur single de R&B. Ce single a également été nominé pour Top Dance Sales 12 ″ Single. Parmi les autres nominations du groupe, citons le duo / groupe d’artistes Top Hot 100 Singles et le single Top Soundtrack («Don’t Let Go [Love]) », Tous deux datant de 1997.

Regardez les images de “Libérez votre esprit” ci-dessous:

En Vogue a toujours l’air et le son incroyable. #BBMAs #FreeYourMind pic.twitter.com/iC2ZD26d9e – Pas de hipsters autorisés (@ nohipstersblog2) 15 octobre 2020

La cérémonie semi-virtuelle de mercredi, basée au Dolby Theatre de Los Angeles, a accueilli Kelly Clarkson en tant qu’hôte pour la troisième année consécutive; la nouvelle reine du jour a également ouvert le spectacle avec une performance de «Higher Love». Les autres artistes très attendus des Billboard Music Awards 2020 comprennent Alicia Keys, Bad Bunny, Brandy, BTS, Demi Lovato, Doja Cat, Garth Brooks, John Legend, Kane Brown, Khalid, Luke Combs, Post Malone, Saint Jhn, Sia, Swae Lee et Tyla Yaweh.

La vidéo officielle d’En Vogue sera ajoutée lorsqu’elle sera disponible. En attendant, notez les performances des dames ci-dessous, puis laissez un commentaire avec votre critique complète de ce moment BBMA.

