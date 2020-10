Tyra Banks lui a tout apporté – comme toujours – dans Dancing with the Stars Villains Night et donne maintenant à ses fans un aperçu des coulisses de la transformation de son costume! Le mannequin s’est rendu sur Instagram pour montrer un changement massif de son look quotidien, sans maquillage, à une superbe bombe blonde. “De TyTy entièrement naturel, à Couture Mistress of the Darkness! [Black heart emoji] Qui a regardé [Dancing with the Stars] VillainsNight lundi? “, A-t-elle sous-titré son message.

Les fans ont bien sûr adoré chaque élément. Un fan a écrit: “C’était votre meilleur look DWTS à ce jour”, tandis que quelqu’un d’autre a répondu: “J’aime que vous gardiez les choses réelles. Vous êtes le meilleur. Vous avez l’air super quoi qu’il arrive.” Un autre de ses adeptes a écrit: “Cover Girl met la basse dans ta marche. De la tête aux pieds, laisse parler ton corps tout entier.” Les fans semblent adorer le style de Banks et la touche supplémentaire qu’elle a apportée à la nouvelle saison de la série à succès ABC.

Lors de l’épisode de lundi, les danseurs restants ont tout apporté. Les trois juges, Bruno Tonioli, Carrie Ann Inaba et Derek Hough ont lancé les choses avec leurs regards de méchant ébouriffants. Tonioli était habillé en Beetlejuice, Inaba était Pennywise du film d’horreur It, et Hough était le Dr Jekyll et M. Hyde, tandis que Banks était la maîtresse des ténèbres. Au cours de cet épisode effrayant, l’entraîneur de Cheer Monica Aldama a été renvoyé chez lui alors que les neuf autres se disputent toujours le trophée Mirror Ball.

Bien que cette saison ait posé un certain nombre de défis avec le coronavirus toujours très en jeu, les fans, les danseurs, les juges et l’équipage sont heureux d’être de retour dans la salle de bal. Bien que cette année ait été suffisamment stressante, cela n’a pas aidé les fans quand il a été annoncé que l’animateur de longue date Tom Bergeron et Erin Andrews ne seraient pas invités à revenir en tant qu’hôtes de la compétition de danse, au lieu de cela, Banks est intervenu pour remplir leurs chaussures. Cela a bien sûr secoué le bateau pour beaucoup, avec beaucoup de scepticisme et de critiques de la part des utilisateurs des médias sociaux.

Depuis que Banks a pris sa première marche sur la piste de danse de salon, alors qu’elle a été fortement critiquée, elle a prouvé à maintes reprises qu’elle était faite pour un poste comme celui-ci. Elle s’est bien débrouillée, malgré les mésaventures de l’émission, et a réussi à s’imposer à chaque fois. Ajoutant un sentiment différent à cette saison, il a apporté plusieurs sourires aux visages à travers les États-Unis.