Une fois de plus, Riot a transformé les cérémonies d’ouverture de la finale du championnat du monde de League of Legends en une vitrine technologique. Cette année au Pudong Football Stadium de Shanghai, la cérémonie a été divisée en plusieurs parties: elle s’est ouverte avec le groupe K-pop virtuel K / DA interprété via la réalité augmentée, qui a été suivi d’une mélodie d’hymnes des événements mondiaux passés. À la fin, lors de la présentation des joueurs, une version virtuelle et imposante du personnage de la Ligue Galio – connu sous le nom de colosse de pierre – est apparue sur scène.

Bien que l’événement ne soit pas aussi impressionnant visuellement que la vitrine holographique de l’année dernière, c’était quand même un exploit impressionnant compte tenu des contraintes créées par la pandémie en cours. La distribution principale des interprètes était virtuelle, mais ils étaient accompagnés de quelques dizaines de danseurs et de musiciens du monde réel, dont la pop star chinoise Lexie Liu. (Il y avait aussi une moto AR Ducati très cyberpunk qui a aidé à lancer les choses.)

La caractéristique peut-être la plus notable, en particulier par rapport aux autres événements d’e-sport en 2020, était la présence de fans: environ 6000 personnes étaient présentes pour regarder le Coréen Damwon Gaming battre Suning Gaming of China lors du match de championnat. Plus tard, après le début des jeux, Riot a également annoncé une fenêtre de sortie pour le premier spin-off de la Ligue, qui sera lancé l’année prochaine.

Avant la finale, les premières étapes de l’édition de cette année des Mondiaux semblaient un peu différentes en raison de la pandémie. Avant la finale, le tournoi d’un mois a été joué dans un studio de haute technologie à Shanghai, un studio qui utilisait une toile de fond alimentée par Unreal Engine pour créer des effets de réalité mixte étonnants. La technologie était similaire à celle utilisée par Disney pour créer The Mandalorian.

Ces types de lunettes deviennent la norme pour Riot. Aux Mondiaux de l’année dernière à Paris, un groupe de hip-hop holographique s’est produit (avec l’aide de Louis Vuitton), tandis que l’année avant K / DA a fait ses débuts via un concert de réalité augmentée à Incheon. Il y a aussi plus à venir du groupe virtuel K-pop. K / DA sortira son premier EP le 6 novembre, et cette semaine, Riot a sorti une vidéo d’animation pour le single «More».