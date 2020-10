Tarek El Moussa a pris quelques conseils de sa fille pour faire sa proposition à Heather Rae Young absolument parfaite. Dans l’épisode de jeudi de Flipping 101, la star de HGTV a annoncé la nouvelle à son enfant – Taylor, maintenant 10 ans, et Brayden, maintenant 5 ans – qu’il prévoyait de poser la question à la star de Selling Sunset. Regardez le moment descendre sur PEOPLE.

«J’ai des nouvelles intéressantes», a-t-il déclaré à ses enfants, qu’il partage avec son ex-épouse Christina Anstead, lors d’une journée sur un bateau. «Tu sais comment tu n’arrêtes pas de me demander, comme peut-être deux ou trois millions de fois par jour quand je vais épouser Heather. Quand les enfants ont reconnu qu’ils avaient posé la question, El Moussa leur a dit: “Je demande à Heather de m’épouser. Êtes-vous excité?”

“Oui. C’est incroyable!” Taylor a répondu après avoir couvert son visage de manière surprenante. El Moussa a expliqué à ses enfants qu’ils devaient garder ses plans secrets, scellant l’accord avec un petit juron. “C’est vraiment, vraiment risqué de raconter vos projets à un enfant de 4 et 9 ans, car il y a toujours une chance que l’un d’eux dérape”, a-t-il ensuite déclaré à la caméra, expliquant qu’il voulait qu’ils soient impliqués. Depuis le début.

«Alors on va installer cette plage privée à Catalina, ça va être magnifique. Je vais apporter des milliers de fleurs et de roses, je vais créer un sentier pédestre, et je le fais au coucher du soleil », a-t-il poursuivi avec ses enfants, lui demandant s’il devait rester décontracté avec un short de bain et un t-shirt avant que Taylor ne l’interrompe. “Attends, tu veux que je m’évanouisse?” elle a demandé. “Vous devriez porter un smoking, un smoking noir et blanc.” El Moussa a accepté, “OK, smoking, tu m’as vendu. Je vais porter un smoking. C’est en fait une bonne décision.”

El Moussa arborait les tenues de soirée lorsqu’il a posé la question à la star de télé-réalité Netflix le 25 juillet lors d’un voyage sur l’île de Catalina pour célébrer leur anniversaire d’un an. Le couple vient d’emménager dans leur première maison ensemble à Newport Beach, avec El Moussa jaillissant de sa vie de «rêve» se réalisant dans un joli post Instagram à la fin du mois dernier.

“Je ne sais pas … Je suis tellement excité par la vie !! Je suis amoureux, je suis fiancé, Flipping 101 est à l’antenne et Flip ou Flop est en route. Je vous le dis … il est possible d’accomplir les choses dont vous rêvez! ” il a écrit. “J’ai rêvé de cette vie et je l’ai eue en croyant que je pouvais le faire et en travaillant ma queue !! S’il y a quelque chose que vous voulez, foncez! Je vous crie de poursuivre vos rêves!”