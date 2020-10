Ce matin, la société spatiale de Jeff Bezos, Blue Origin, s’apprête à effectuer un autre lancement d’essai de sa fusée New Shepard, un véhicule réutilisable conçu pour emmener les touristes payants au bord de l’espace et vice-versa. Tout comme les vols d’essai de New Shepard du passé, personne ne sera à bord de ce voyage, mais la fusée transportera une douzaine de charges utiles de recherche dans l’espace pour la NASA.

Le test d’aujourd’hui marquera le 13e lancement du programme New Shepard et le septième vol au total pour cette fusée particulière. Mais cela fait longtemps que la flotte de New Shepard n’a vu aucune action, le dernier vol d’essai (avec le même lancement de fusée aujourd’hui) ayant eu lieu en décembre 2019. En avril, au début de la pandémie COVID-19 dans le Aux États-Unis, la société avait espéré procéder à un autre lancement de test New Shepard, malgré les inquiétudes exprimées par les employés à l’époque. Ce lancement a finalement été retardé et Blue Origin a attendu fin septembre pour réessayer, bien qu’il ait dû repousser le lancement jusqu’à cette semaine en raison d’un problème d’alimentation électrique.

Après un long temps d’arrêt, New Shepard semble prêt à voler à nouveau

Maintenant, après le long temps d’arrêt, New Shepard semble prêt à voler à nouveau, avec plusieurs expériences en remorque à tester dans l’espace. En règle générale, ces expériences se déroulent à l’intérieur de la capsule d’équipage de New Shepard, perchée au sommet de la fusée, mais une expérience de la NASA restera en fait montée à l’extérieur de la fusée pendant tout le vol. Appelée «Atterrissage sûr et précis – Evolution des capacités intégrées», ou SPLICE en abrégé, cette charge utile est équipée de capteurs, d’instruments et de logiciels que la NASA a développés pour aider les futurs vaisseaux spatiaux équipés et robotiques à atterrir sur la Lune. Tout au long du vol de New Shepard, la NASA déterminera dans quelle mesure la technologie fonctionne lorsque la fusée vole dans l’espace, puis tente d’atterrir doucement sur Terre.

Le profil de vol de New Shepard en fait un excellent banc d’essai pour essayer les technologies d’atterrissage lunaire, dit la NASA. La fusée décolle verticalement du sol, volant jusqu’à environ 100 km de haut, où tous les passagers à l’intérieur subiraient une microgravité. (De même, les atterrisseurs lunaires subissent également la microgravité et le vide de l’espace avant de toucher la Lune.) Après avoir atteint l’espace, la capsule de l’équipage se détache du reste de la fusée et les deux véhicules retombent sur Terre. Une série de parachutes se déploient pour faire atterrir la capsule d’équipage en toute sécurité au sol tandis que la fusée rallume son moteur pour atterrir debout. Les atterrisseurs lunaires utilisent également des techniques d’atterrissage similaires sur la Lune, utilisant des moteurs embarqués pour ralentir et se poser doucement sur la surface lunaire. Au cours de cette descente et de cet atterrissage, l’expérience SPLICE de la NASA collectera un grand nombre de données.

La fusée New Shepard avec l’expérience SPLICE de la NASA montée à l’extérieur. Deux ensembles de capteurs blancs sont fixés au bas de l’ailette annulaire. Image: Origine bleue

Si tout se passe bien, le logiciel et les instruments de SPLICE pourraient aider les futurs atterrisseurs avec équipage à atterrir plus précisément sur certaines parties de la Lune. En fait, c’est un outil qui pourrait être utile pour le propre atterrisseur lunaire de Blue Origin, Blue Moon, que la société développe pour le programme Artemis de la NASA. «L’atterrissage de précision est essentiel pour un avenir lunaire durable qui construit une base lunaire avec des missions successives», a déclaré Brent Sherwood, vice-président des programmes de développement avancés chez Blue Origin, dans un communiqué. «Sur New Shepard avec la NASA, nous démontrons en vol les capacités que l’Amérique peut utiliser pour mener une exploration lunaire.»

Avec SPLICE, New Shepard transportera également des charges utiles de l’Université John Hopkins, du Southwest Research Institute, de l’Université de Floride, etc. La fusée contiendra également des dizaines de milliers de cartes postales écrites par des étudiants, arrangées par Club for the Future, l’association à but non lucratif de Blue Origin, qui seront retournées à leurs expéditeurs plus tard.

Aussi cruciaux que soient ces tests, le but ultime du programme New Shepard est de faire voler les gens

Aussi cruciaux que soient ces tests, le but ultime du programme New Shepard est de faire voyager les gens dans l’espace et en revenir. Blue Origin envisage de voler des touristes payants sur la fusée, mais la NASA cherche également des moyens de faire voler des chercheurs scientifiques et des astronautes de la NASA sur New Shepard. Blue Origin a encore du chemin à faire avant que cela ne se produise. Au début de cette année, Blue Origin espérait effectuer des vols d’essai avec équipage en 2020. Mais la société doit d’abord piloter la quatrième itération de sa fusée New Shepard, qui n’a toujours pas encore volé. Ce véhicule est celui qui est censé transporter les premiers passagers, et la compagnie n’a pas donné de calendrier pour savoir quand il sera prêt.

En attendant, Blue Origin se concentre sur le vol d’aujourd’hui et la société affirme prendre les précautions de sécurité nécessaires avant le lancement. «La sécurité est notre priorité absolue», a déclaré un porte-parole de Blue Origin dans un communiqué. «Nous prenons toujours le temps de bien faire les choses pour nous assurer que notre véhicule est à toute épreuve et que l’environnement de test est sûr pour les opérations de lancement.» En ce qui concerne la sécurité des personnes pendant la pandémie, «tous les membres de l’équipe de mission soutenant ce lancement appliquent des mesures de distanciation sociale et de sécurité strictes pour atténuer les risques de COVID-19 pour le personnel, les clients et les communautés environnantes», a déclaré le porte-parole.

Le décollage est prévu à 9 h 35 HE depuis l’installation de lancement de Blue Origin dans l’ouest du Texas. Le vol devrait durer environ 11 minutes du lancement à l’atterrissage. Blue Origin prévoit de commencer la diffusion en direct du lancement environ 30 minutes avant le décollage et fournira des mises à jour sur son compte Twitter.