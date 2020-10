Les fans d’animation et les amateurs de nostalgie se réjouissent: la bande-annonce officielle du redémarrage d’Animaniacs a été publiée par Hulu plus tôt dans la journée. Cela fait 22 ans depuis la finale originale, et il semble que Yakko, Wakko et Dot embrassent leur escapade à travers le temps. «Nous avons tellement manqué», s’exclame Yakko alors que le trio et ses amis rencontrent des merveilles modernes comme Instagram, la pêche au chat et Beyoncé.

Initialement annoncé en 2018, le redémarrage a fait l’objet d’un battage médiatique ce mois-ci après la sortie d’un clip au New York Comic Con. Animaniacs est maintenant à la mode sur Twitter, où les fans expriment leur enthousiasme et se souviennent des sketches de la série originale.

Avec Steven Spielberg (qui a apparemment assisté à chaque pitch lui-même) revenant en tant que producteur exécutif et tous les acteurs principaux reprenant leurs rôles, il semble que la série maintiendra également son caractère fou. Cela inclut l’humour destiné plus aux adultes qu’aux enfants, souvent sous la forme de parodies culturelles et politiques. Vous remarquerez l’apparition d’un cyclope particulièrement orange dans la remorque.

En regardant vers une toute nouvelle collection de croquis et de gags, je suis impatient de voir ce qui pourrait rejoindre les salles de la mémoire culturelle aux côtés de succès emblématiques comme la chanson «Nations of the World». Alors que faisons-nous ce soir? Même chose que nous faisons tous les soirs, Pinky: comptez les jours jusqu’à la sortie de ces 13 nouveaux épisodes le 20 novembre.