Les Eagles de Philadelphie n’ont pas un bon début de saison 2020, et les fans en ont assez. Dimanche, les Eagles ont affronté les Ravens de Baltimore au Lincoln Financial Field, et quelques fans des Eagles ont été vus se battre dans les gradins. Dans la vidéo virale, au moins deux fans des Eagles se battent contre un fan des Ravens. On ne sait pas ce qui a conduit à l’altercation, mais d’autres fans ont pu la rompre.

C’était le premier match que les Eagles accueillaient un nombre limité de fans. Environ 7500 personnes ont été autorisées à entrer dans le stade et la plupart des fans ont été dispersés en raison de la pandémie de COVID-19. Les Eagles ont perdu contre les Ravens 30-28 et leur record tombe à 1-4-1. L’entraîneur-chef Doug Pederson a déclaré aux journalistes qu’il était fier de la façon dont l’équipe a joué compte tenu des blessures qu’elle subit cette saison.

1er match de retour dans les tribunes pour les salauds de Philly et ils se battent déjà. La nature guérit. (Via ig: its_dyl_doe) pic.twitter.com/3QTf1pLBQN – Barstool Sports (@barstoolsports) 18 octobre 2020

“Ce groupe, chaque corps sain que nous avions, a joué dans ce match de football”, a déclaré Pederson sur le site officiel de l’équipe. “Je vais vous dire qu’il est difficile de gagner dans la Ligue nationale de football, OK. Vous savez exactement où nous en sommes sur le plan de la santé et ces gars se sont battus aujourd’hui, et avaient encore une chance d’égaliser ça match de football, a vraiment eu une chance de gagner ce match de football contre une équipe de football saine et saine. “

Les Eagles ont failli réussir la surprise. Après avoir perdu 17-0 à la mi-temps. les Eagles ont réussi à lancer l’offensive alors que le quart Carson Wentz a marqué trois touchés au total en seconde période. Il a terminé la journée avec 213 verges par la passe et 49 verges au sol pour accompagner ses trois touchés.

“Nous avons chuté d’un gros tiers, chiffre d’affaires. Nous avons laissé tomber un touché. Nous avons raté un panier. Ce sont des blessures auto-infligées”, a ajouté Pederson. “Ce sont des choses dont j’ai parlé à notre équipe toute la semaine, non? Et quand vous jouez de bonnes équipes de football, comme le sont les Ravens, vous ne pouvez pas faire ces erreurs. blessures que nous avons – écoutez, je vais me tenir ici et vous dire que nous n’allons pas trouver d’excuses. Les gars dans les vestiaires ne vont pas trouver d’excuses. “