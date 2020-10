Les CMT Music Awards 2020 étaient pleins de performances et le spectacle a débuté avec une collaboration entre Luke Combs et Brooks & Dunn, qui se sont installés au Bicentennial Capitol Mall State Park à Nashville pour interpréter “1, 2 Many” de Combs. La chanson à boire tapageuse était un choix parfait pour ouvrir le spectacle, et la performance du trio comprenait un intermède dans lequel Combs a tiré une bière sur scène.

“J’ai tiré une bière hier soir à la télévision nationale avec @BrooksAndDunn”, a-t-il tweeté jeudi. «Si tu m’avais dit qu’il y a 5 ans, je t’aurais frappé pour m’avoir menti. Avant le spectacle, Combs a déclaré à Country Now que “c’est un rêve total devenu réalité à chaque fois avec ces gars-là.” «C’est vraiment génial», a-t-il poursuivi. “Je suis reconnaissant qu’ils soient là pour le faire avec moi et je vais m’amuser, c’est sûr.”

Combs, Kix Brooks et Ronnie Dunn se sont maintenant produits ensemble à plusieurs reprises, y compris pour un épisode de CMT Crossroads. Leur performance de «Brand New Man» de Brooks & Dunn de la spéciale a été nominée pour un CMT Music Award cette année.

“Luke, avec toute son humilité est en feu en ce moment, au cas où vous ne l’auriez pas remarqué”, a déclaré Brooks avant l’émission de mercredi. «Nous avons eu une petite performance préliminaire à un carrefour, donc nous savons que ça va être amusant, juste avec impatience. Sa musique n’est pas différente de la nôtre, donc nous n’essaierons pas trop fort, nous allons juste y aller et je pense. “

Dunn a ajouté qu’il était au courant de Combs avant même de signer un contrat d’enregistrement, grâce à sa fille. “Vous savez ce qui est drôle, ma fille jouait des trucs de Luke Combs sur YouTube avant qu’il n’obtienne un contrat d’enregistrement et qu’il ne revienne chez moi”, se souvient-il. “Elle serait comme, ‘Écoutez ce gars’ et nous écoutions et maintenant nous sommes comme, ‘Il ouvre la série, non nous ouvrons la série!'”

Les CMT Music Awards étaient virtuels cette année en raison de la pandémie de coronavirus, et lorsqu’on lui a demandé de décrire 2020 en un mot, Combs a répondu par «Brutal». «J’adorerais jouer sur la route, c’est sûr», a-t-il déclaré. “Je me suis marié, donc c’était aussi la chose la plus cool de tous les temps, donc c’est difficile. C’est comme une épée à double tranchant pour moi. Certaines des meilleures choses qui me soient jamais arrivées sont arrivées cette année, puis de ne pas pouvoir jouer. en quelque sorte à ce qui ressemble au début du pic de ma carrière a été bouleversant, je suppose. “