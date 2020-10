Luke Combs était l’un des nombreux interprètes lors des Billboard Music Awards hier soir, prenant la scène avec son nouveau single, “Better Together”. Vêtu d’une veste à carreaux au lieu de sa chemise Columbia habituelle et sans casquette de baseball, le joueur de 30 ans a livré une performance émouvante de la ballade romantique accompagnée uniquement d’un pianiste masqué.

Combs a écrit “Better Together” avec Dan Isbell et Randy Montana et a été inspiré par sa femme, Nicole. La chanson énumère des paires de choses qui sont tout simplement meilleures ensemble, comme “une tasse de café et un lever de soleil” et “le dimanche en voiture et il est temps de tuer”. “C’est un match inventé au paradis / comme de bons vieux garçons et de la bière”, chante-t-il dans le refrain. “Et moi, tant que tu es juste là.” “Better Together” apparaît sur l’album 2019 de Combs, What You See Is What You Get et sert d’album de plus près.

“Better Together” est le dernier single de Combs, et dans l’éventualité où la chanson serait en tête des charts, cela prolongera la séquence sans précédent de Combs qui a débuté en 2018 lorsqu’il est devenu le premier artiste country à avoir son premier palmarès de cinq singles Depuis lors, il a eu ses quatre prochains simples atteindre le numéro 1, mettant son décompte actuel à neuf. Son dernier single, “Lovin ‘On You”, a dominé les charts le mois dernier.

En plus de se produire aux Billboard Awards, Combs a également remporté trois trophées lors de l’émission, remportant le meilleur artiste country, le meilleur artiste country masculin et le meilleur album country pour ce que vous voyez est ce que vous obtenez. Le 23 octobre, Combs sortira l’édition de luxe de l’album, What You See Ain’t Always What You Get, qui contient cinq nouvelles chansons – “Cold As You”, “The Other Guy,” My Kinda Folk “,” Without You “avec Amanda Shires et” Forever After All “.

“Merci beaucoup d’avoir aimé ce que je fais”, a-t-il déclaré aux fans lors d’un discours de remerciement mercredi soir. “Cela ne tombe jamais dans l’oreille d’un sourd.”

En novembre, Combs participera aux CMA Awards, où il est nominé pour six prix, dont celui de l’artiste très convoité de l’année. L’émission sera virtuelle pour la première fois en raison de la pandémie de coronavirus.

“Wow. Quelle matinée. Merci à @cma pour la considération”, a écrit Combs sur Instagram après l’annonce des nominations le mois dernier. “Merci à mon équipe, à mon groupe et à mon équipe, à ma famille, à ma belle épouse @nicohocking, et aux fans, tu nous manques. Rien de tout cela n’est possible sans vous. NOUS l’avons fait. MERCI!”