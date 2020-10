La NFL et Roc Nation se sont récemment réunis et ont dévoilé une nouvelle vidéo PSA sur O’Shae Terry, un homme noir de 24 ans qui a été tué par balle à Arlington, au Texas, par un membre du service de police d’Arlington. Le PSA a fait ses débuts lors du match de football du lundi soir entre les Falcons d’Atlanta et les Packers de Green Bay cette semaine. Il est raconté par la mère de Terry, Sherley Woods, et met en vedette Terrence Harmon qui était sur le siège passager lorsque Terry a été abattu.

“O’Shae nous a été enlevé il y a deux ans, et il ne se passe pas un jour où je ne pense pas à lui et à son esprit”, a déclaré Woods dans un communiqué. «Ce jour-là a changé notre vie à jamais. Ma mère, une survivante d’un AVC, demande toujours à voir O’Shae tous les jours, sans savoir qu’il n’est plus avec nous. Mes enfants pleurent quotidiennement. En tant que famille, nous ne sommes jamais dévastés par être en mesure de revoir O’Shae. Aucune mère ne devrait avoir à éprouver le chagrin d’avoir son enfant assassiné aux mains des personnes chargées de la protection des autres – mais trop de mères l’ont fait. “

La vidéo dure un peu plus de deux minutes et demie et raconte l’histoire de ce qui s’est passé ce jour-là. Cela montre également que l’officier a été congédié et mis en examen pour avoir tiré sur Terry. “Je suis sincèrement reconnaissant à la NFL et à Roc Nation d’avoir honoré mon fils et raconté son histoire”, a déclaré Woods. «Les officiers qui nous l’ont enlevé ont également prêté serment de protéger et de servir – ils ne devraient pas pouvoir tuer en toute impunité. Ils doivent être tenus pour responsables de leurs actes criminels, ils doivent être poursuivis et condamnés – c’est l’humain et chose morale à faire. “

Le PSA by NFL et Roc Nation est le sixième du genre, et pour la NFL, le PSA relève de son initiative Inspire Change, qui est une plateforme axée sur la collaboration de la ligue et des joueurs pour lutter contre l’injustice sociale. “Les événements actuels et en cours nous ont montré que notre pays continue de faire face à des injustices raciales”, a déclaré Anna Isaacson, vice-présidente principale de la responsabilité sociale à la NFL, dans un communiqué. “Le but de ce message d’intérêt public de la NFL Inspire Change est de partager les histoires des victimes et de sensibiliser le public au racisme systémique. Nous espérons que l’histoire d’O’Shae nous rappelle à tous que nous devons nous unir pour créer le changement.”