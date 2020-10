Les acteurs de l’univers cinématographique Marvel participent à une ligue de football fantastique et Paul Rudd parle de trash à Robert Downey Jr. Cette semaine, l’acteur Ant-Man a publié un clip vidéo dans lequel il chante une nouvelle version du Black Sabbath. chanson “Iron Man”, qui est le personnage de Downey dans le MCU. Dans la vidéo, Rudd est le chanteur principal, le guitariste principal, le bassiste et manipule la batterie.

Quand Downey a vu la vidéo, il est allé sur Instagram pour appeler Rudd. Dans la vidéo, Downey a dit à Rudd qu’il allait manger tous ses bonbons dans son magasin de bonbons. Et à la fin, Downey a dit à Rudd: “Je t’aime, mon pote.” Rudd et Downey sont deux des 14 membres de l’AGBO Superhero Fantasy Football Charity League, une ligue de football fantastique unique en son genre avec certaines des plus grandes stars de l’univers cinématographique Marvel (MCU) jouant pour des œuvres caritatives. C’est la deuxième année de la ligue de football fantastique, présentée par FanDuel et cette saison est dédiée au regretté Chadwick Boseman qui a joué le rôle de T’Challa dans Black Panther.

“Ce casting est comme une famille. Nous adorons faire cela ensemble et nous sommes tous ravis de pouvoir profiter à nos associations caritatives préférées”, a déclaré Joe Russo, fondateur d’AGBO. “Maintenant, nous pouvons jouer d’une manière beaucoup plus significative grâce au généreux soutien de FanDuel. Plus important encore, c’est un honneur de dédier cette saison à Chadwick. Il nous manque beaucoup.” Les autres membres de la ligue sont Elizabeth Olsen, Ryan Reynolds, Pom Klementieff, Chris Evans, Matthew Berry d’ESPN, Tom Holland, Karen Gillian, Simu Liu, Anthony Mackie, Chris Pratt et Chris Hemsworth qui a gagné l’année dernière.

“Nous suivons ces super-héros depuis plus de dix ans et avons entendu parler de leur passion pour le football fantastique lors d’entretiens sur le tapis rouge, alors nous savions que nous voulions faire partie de cette ligue passionnée de football fantastique”, Matt King, PDG de FanDuel Group m’a dit. “Ce qui nous a vraiment poussés à nous engager et à en faire partie, c’est l’élément caritatif et le fait que cette ligue se compose de super-héros à l’écran et hors écran qui ont trouvé un moyen de canaliser leur passion du football fantastique pour faire du bien dans le monde. ” Actuellement, Berry est en première place suivi de Reynolds et Evans.