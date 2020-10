Reba McEntire a été l’une des stars sélectionnées pour se produire lors de la collecte de fonds du Country Music Hall of Fame et du Museum’s Big Night (At the Museum) cette semaine, chantant une interprétation a cappella des “Sweet Dreams” de Patsy Cline. McEntire est restée seule sur scène pour sa performance, éclairée par un seul projecteur et vêtue d’un pantalon noir à paillettes et d’une chemise noire pendant qu’elle chantait, sa voix résonnant dans la salle vide.

“Sweet Dreams” a été écrit et enregistré pour la première fois par Don Gibson et a ensuite été enregistré par Cline. Elle a obtenu un Top 5 avec la chanson en 1963, et elle a également été enregistrée par Emmylou Harris et Tammy Wynette. Cline a enregistré sa version de la chanson un mois avant sa mort dans un accident d’avion, et la chanson est sortie peu de temps après. McEntire a enregistré une reprise de la chanson pour son deuxième album, 1979’s Out of a Dream. La pochette lui a valu son premier hit solo dans le Top 20, et pendant des années, elle a clôturé ses concerts avec une version a cappella de la chanson.

Parmi les autres artistes de Big Night (au musée) figuraient Tim McGraw, Miranda Lambert, Kane Brown, Ashley McBryde, Brad Paisley et d’autres artistes jouant des instruments emblématiques appartenant à certaines des légendes de la musique country. L’émission était gratuite, mais les téléspectateurs étaient encouragés à faire un don au Musée via YouTube Giving. Plus de 590 000 $ ont été amassés depuis.

La performance était l’un des nombreux événements en ligne auxquels McEntire a participé pendant la pandémie, et comme beaucoup d’entre nous, la chanteuse a déclaré que cette année l’avait “changée”. “Tout d’abord, cela m’a ralenti. Je roule à 900 mph toute la journée”, a-t-elle récemment déclaré à Sounds Like Nashville. «Je suis épuisé quand je m’allonge et je dors très bien, mais j’aime la vie et j’aime faire ce que je fais, alors je viens de le réorienter pour essayer d’être plus créatif. J’ai même co-écrit quelques-uns Chansons.”

«Je n’ai pas eu autant de temps libre depuis que je suis au lycée, donc ça a été une récompense et une joie pour moi», a-t-elle poursuivi. «Mon cœur va à toutes les personnes qui ont été malades et qui ont perdu des êtres chers. Mon cœur va à eux et à tous ceux qui souffrent et souffrent de cette maladie. Ce n’est pas du tout une maladie grave. C’est haineux, mais Je dois dire honnêtement que j’ai apprécié le reste. J’ai apprécié le temps libre pour être créatif, mais surtout pour être tranquille, juste pour être tranquille. J’ai énormément aimé ça. “